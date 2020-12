Șoferii și pasagerii de taxi din Brașov, victimele boicotului dispeceratelor locale

Dispeceratele de taxi din Brașov au decis să interzică șoferilor arondați să folosească aplicații agregatoare de mobilitate pentru a prelua comenzi începând cu data de 15 decembrie. Acest lucru reprezintă un abuz grav și o practică anticoncurențială.

Pentru șoferii de taxi, platformele digitale reprezintă o sursă importantă de comenzi, implicit și de venituri. Restrângerea de către dispecerate a dreptului de a utiliza aplicații precum FREE NOW este o decizie anticoncurențială.

„În ultimele zile, un număr semnificativ de șoferi taxi din Brașov ne-au semnalat faptul că au primit notificări din partea dispeceratelor prin care li se interzice să utilizeze aplicații de mobilitate, cu excepția aplicațiilor proprii ale dispeceratelor. Astfel, șoferilor li se transmite că pot continua să folosească dispeceratele numai dacă preiau comenzi exclusiv prin intermediul acestora deși legea taximetriei le permite să preia comenzi și din partea altor aplicații de mobilitate, precum FREE NOW”, explică Anca Gherle, Public Affairs Manager FREE NOW, companie care este prezentă de peste 10 ani în Brașov, prin brandul Clever, și care a făcut investiții importante la nivel local în tot acest timp.

„Șoferii vor pierde astfel venituri importante. Este un abuz, un atac la libertatea fiecărui șofer de a-și desfășura activitatea și de a câștiga un venit onest. Taximetria este un serviciu public, reglementat foarte clar în România conform legii 38/2003. FREE NOW a reclamat situația către Consiliului Concurenței, fiind un boicot colectiv împotriva unui serviciu liber din România , precum și către toate celelalte autorități competente”, a mai spus Anca Gherle.

Tehnologia a schimbat fundamental multe industrii și, mai ales, obiceiurile de consum, democratizând accesul la informații și la servicii, în avantajul consumatorilor. Industria taximetriei nu face excepție, aplicațiile de mobilitate fiind în acest moment modalitatea preferată de milioane de români pentru a-și comanda o mașină.

Pentru pasageri, avantajul principal al utilizării unei aplicații este accesul rapid la toate taxiurile din orașul lor, indiferent de dispeceratul la care sunt arondate. Astfel, aplicațiile eficientizează întregul proces de comandă, identificând cea mai apropiată mașină și reducând la minim timpii de așteptare pentru clienți.

“Promisiunea noastră către toți șoferii de taxi din România este că îi vom susține în eforturile de a elimina abuzurile de orice fel. Tehnologia și inovația reprezintă bazele produsului FREE NOW și vor continua să fie elemente fundamentale pentru progresul taximetriei ca serviciu, pentru eficientizarea mobilității urbane în general, dar și pentru creșterea veniturilor șoferilor”, mai spune Anca Gherle.

Despre FREE NOW

Grupul FREE NOW este o platformă multiserviciu de mobilitate rezultată din joint venture-ul dintre Daimler și BMW. Grupul cuprinde serviciile FREE NOW (9 piețe europene), Βeat (5 piețe latino-americane și 1 piață europeană), Kapten (3 piețe europene) și hive (3 piețe europene). În total, aceste servicii au în prezent 41 de milioane de utilizatori din 17 țări și din peste 150 de orașe. Astfel, FREE NOW este cel mai mare furnizor de servicii de ride hailing din Europa și grupul cu cea mai rapidă creștere din America Latină. În total, peste 2.200 de angajați din aproximativ 35 de birouri fac parte din echipa grupului FREE NOW, care este condus de CEO-ul Marc Berg.