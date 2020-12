Alianța USR PLUS îi dă lovitura de grație lui Orban: „Nu răspunde așteptărilor electoratului de centru-dreapta”

Alianţa USR PLUS nu-l vrea pe preşedintele PNL Ludovic Orban premier al noului Guvern de după alegerile din 6 decembrie.

Liderii USR PLUS reconfirmă susţinerea lor fie pentru Dacian Cioloș din partea USR PLUS, fie Florin Cîțu din partea PNL pentru funcţia de prim-ministru al noului Guvern.

„USR PLUS își exprimă dorința și disponibilitatea de a continua discuțiile asupra structurii și programului unei guvernări pe baza unei majorități alături de PNL și UDMR.

Ambele variante de premier propuse de partide la consultările cu Președintele României, Dacian Cioloș din partea USR PLUS și Florin Cîțu din partea PNL, au susținere din partea noastră.

Considerăm că un eventual nou guvern condus de Ludovic Orban, având în vedere demisia din funcția de premier și neîndeplinirea angajamentelor luate față de USR PLUS, nu răspunde așteptărilor electoratului de centru-dreapta care iși dorește un nou început și o guvernare cu mandat reformist”, se arată într-un comunicat de presă al USR PLUS.