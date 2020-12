Președintele Federației Române de Handbal, Alexandru Dedu, criticat dur după eșecul de la EURO

Petre Cozma, antrenor de handbal și tatăl regretatului Marian Cozma, a vorbit despre situația delicată prin care trece echipa națională feminine de handbal a României.

Tatăl fostului handbalist de la Dinamo, Marian Cozma, este de părere că președintele FRH Alexandru Dedu (49 de ani) ar trebui să demisioneze.

“Acest Dedu este un monument de incompetență. A condus și conduce jalnic handbalul românesc.

Ne doare foarte rău cum ne-am prezentat la acest campionat european feminin, iar la mine la sală copiii plângeau că am mâncat bătaie de la toată lumea. Am bătut Polonia, dar cu o floare nu umpli grădina.

Eu consider că Alexandru Dedu este un om foarte ranchiunos. Voi înțelegeți ce are cu doamna handbalului românesc Mariana Târcă? Eu nu înțeleg sub nicio formă! Nu înțeleg ce i se întâmplă și lui Sorina Târcă, o handbalistă de mare viitor.”

