Arată-le celor dragi cât de mult ții la ei cu un coș cadou de la FineStore.ro!

Atunci cand vine vorba de cumparat cadouri pentru cei dragi, ne dam peste cap sa gasim darurile perfecte, care sa li se potriveasca, sa ii bucure si prin care sa le transmitem cat de mult inseamna pentru noi. Anul acesta, iti propunem sa iti indrepti atentia catre cosurile cadou de pe FineStore.ro; acestea contin atat produse care pot fi savurate in tihna, de Sarbatori, cat si accesorii care sa ii bucure pe ai tai, fie ca vorbim despre parinti, frati, socri, nasi sau alti oameni speciali din viata voastra.

Cadoul perfect, la un click distanta

Cel mai mare magazin online de bauturi alcoolice vine in intampinarea nevoilor voastre cu o selectie bogata de bauturi alcoolice si nu numai, toate la preturi mai bune decat in magazine. Peste 4.500 de produse de la branduri precum Vertigo, Dictador, Mozart, San Martino si multe altele asteapta sa ajunga pe mesele voastre de Craciun si de Revelion sau sa fie oferite in dar. Comenzile de peste 199 de lei au livrarea gratuita si ajung la usa voastra in 1-2 zile lucratoare.

Cadourile perfecte pentru familie sau prieteni sunt foarte aproape si vor ajunge la acestia ambalate elegant. In sectiunea Cosuri Cadou gasiti atat cadouri personalizate, cat si daruri pentru cupluri, cum ar fi un cos cu o bautura pentru ea si una pentru el, cu cafea aromata de savurat in doi si cu dulciuri fine care sa le faca zilele si mai dulci.

Un cadou potrivit pentru o familie ar putea fi un cos Maiestrie si Mister. Orice barbat care apreciaza lucrurile de calitate se va bucura de sticla de vinars Brancoveanu extra old, in timp ce doamnele se pot rasfata cu sticla de vin de la Jidvei si de un espresso aromat, iar copiii se vor delecta cu delicatesele dulci cu specific italian si danez.

Daca ati definitivat lista de cadouri, nu uitati sa va faceti si voua insiva un dar de Craciun, cu atat mai mult cu cat pe FineStore.ro gasiti o multime de produse cu pret redus in perioada aceasta.