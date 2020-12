DODO – concert dedicat aniversării compozitorului Ludwig van Beethoven, un post-scriptum elegant al Festivalului SoNoRo

Festivalul SoNoRo celebrează aniversarea zilei de naștere a marelui compozitor german Ludwig van Beethoven, pe 17 decembrie 2020, cu un concert intitulat DODO.

Concertul a fost înregistrat în timpul Festivalului SoNoRo, „Pasărea Măiastră”, și cuprinde două lucrări de referință: Cvartetul cu pian în do major, WoO 36, nr. 3 și Cvintetul de coarde în do major, OP. 29, interpretate de muzicienii José Gallardo (pian), Nicolas Dautricourt (vioară), Valentin Șerban (vioară), Tomoko Akasaka (violă), Răzvan Popovici (violă), Justus Grimm (violoncel) și Benedict Klöckner (violoncel).

DODO va putea fi vizionat pe 17 decembrie, de la ora 20.00, pe platforma de concerte online a festivalului https://festival.sonoro.ro/live/ și pe pagina de Facebook a Asociației Sonoro. De asemenea, concertul va fi disponibil și pe platformele partenerilor: Raiffeisen Bank și Vodafone România, precum și pe pagina de Facebook a Radio România Muzical.

DODO fost un concert care dorea, cu un program mai degrabă excentric și care ar fi inclus piese de Georg Crumb sau Giuglio Caccinim, să onoreze uluitoarea pasăre Dodo, disparută demult de pe planeta noastră. Plănuiam o fantezie pe măsura exotismului și rarității păsării Dodo, pusă în scenă nu doar muzical pe scena Palatului Bragadiru. Cum, din cauza rocadelor neîntrerupte ale arhitecturii festivalului, nu a mai fost posibil să ne întâlnim cu publicul nostru în magnificul edificiu, am păstrat doar o parte din program pentru transmisia online. Am constatat cu surprindere și amuzament, împreună cu Diana Ketler, directorul artistic al Festivalului, că ambele piese alese sunt compuse în Do major: DO-DO. Astfel am fi putut onora nu doar pasarea Dodo, ci și continua în modul cel mai ludic ediția SoNoRo DaDa de anul trecut. O întâmplare despre care credem că l-ar fi amuzat și pe Beethoven! – Răzvan Popovici, Directorul executiv al Festivalului SoNoRo.

Festivalul SoNoRo XV „Pasărea Măiastră” continuă până pe 15 ianuarie 2021

Concertul DODO este ultimul transmis din Festivalul SoNoRo, ediția a XV-a, însă și cel care anunță că festivalul continuă până pe 15 ianuarie 2021, prin punerea la dispoziție a tuturor concertelor transmise live încă o lună pe platformele SoNoRo: sala virtuală de concert și contul de YouTube al festivalului.

În acest mod, publicul va avea acces la toate cele 17 concerte, inclusiv la Night Owls / Păsări de noapte, înregistrat în Sala Thalia din Sibiu, pe 3 noiembrie, și transmis în exclusivitate posesorilor de carduri premium Mastercard Raiffeisen, principalii susținători ai Festivalului SoNoRo.

„Știți că păsările au «accente regionale» în cadrul aceleiași specii? Strigătul distinctiv al unei bufnițe nocturne este ușor diferit în funcție de locul în care trăiește: într-o pădure din Tirol, într-un parc din Viena sau într-un hambar de lângă Salzburg. Dacă o pasăre se mută într-o zonă diferită, își schimbă cântecul pentru a se amesteca cu localnicii, la fel ca noi, oamenii. Colecția de instantanee nocturne din programul SoNoRo este, într-adevăr, plină de accente și variațiuni regionale. Cea mai faimoasă dintre toate piesele de „noapte”, Eine kleine Nachtmusik a lui Mozart, a fost numită Serenadă – Eine kleine Nachtmusik, fiind titlul pe care Mozart l-a notat lângă pasajul de la intrare. A fost scris pentru un mic ansamblu care, în secolul al XVIII-lea, susținea spectacole în aer liber, poate sub un balcon, posibil însoțit de multe strigăte de bufniță, cântece de turturele, mieunături de pisică și alte sunete ambientale. Noaptea este timpul animalelor nocturne și al poeților. Nocturnele misterioase ale lui Schubert și Enescu, sunetele îndepărtate ale clopotelor lui Debussy în amurg și toate celelalte compoziții muzicale inedite îl vor conduce pe ascultător într-o pădure imaginară plină de minuni.” – Diana Ketler, Directorul artistic al Festivalului SoNoRo.

Concertele transmise online sunt accesibile gratuit pe platformele proprii și pe cele ale partenerilor. Cei care doresc să onoreze munca artiștilor, o pot face printr-o donație direcționată către Asociația Sonoro: https://sonoro.ro/donatie/.