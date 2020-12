Totul despre lupta dintre Benny Adegbuyi și Badr Hari. Surprizele luptătorului român…

Benny Adegbuyi și Badr Hari se vor întâlni sâmbătă, 19 decembrie, la Rotterdam după ce meciul dintre cei doi a fost amânat de mai multe ori.

Luptătorul originar din Aiud a recunoscut că are emoții care, speră el, vor fi constructive.

”Munca grea a fost făcută, mai am două zile de antrenament la palmare, puțină viteză, puțină corectare și multă odihnă. Corpul trebuie să se recupereze după ce am tras atât de mult timp. Voi avea două zile de odihnă înaintea meciului de sâmbătă.

Dacă am emoții!? Da, e normal să am emoții, am avut la fiecare meci cu marii luptători, dar emoțiile pentru mine sunt constructive. Sincer, eu chiar cred că e cel mai important meci de kick-boxing pe care l-a avut un luptător român.

Chiar dacă Badr Hari nu e actualul campion mondial, e cel mai cunoscut campion din lume și cel mai important“, a declarat Benny Adegbuyi, la Digi Sport.

Vezi mai multe detalii pe realitateasportiva.net