Scandalul „Diana Șoșoacă- fără mască la Senat „, artificial. Cine vrea să o reducă la tăcere pe senatoarea AUR?

Senatoarea AUR, Diana Șoșoacă, și-a ocupat luni fotoliul de senator. Ea a făcut un scurt bilanț al primei zile la Senat, avertizând că „pentru cei care nu fac față stresului chiar va fi o perioadă foarte stresantă”.

Senatoarea AUR a povestit cum și-a preluat mandatul și ce acte a semnat, apoi a prezentat sala mare a Senatului, filmând inclusiv tavanul, și pe colegii senatori, „o grămadă de oameni pe care i-ați văzut la televizor”.

În viziunea Dianei Șoșoacă, Senatul este o groapă cu hiene.

„Dacă cineva a spus că am venit în groapa cu lei s-a înșelat. Am venit în groapa cu hiene. Parlamentul ăsta e locul în care nimic nu rămâne secret. Totul se aude, totul se înregistrează”, a spus Diana Șoșoacă, în timp ce se înregistra în direct.

„Probabil că pentru cei care nu fac față stresului chiar va fi o perioadă foarte stresantă”, a avertizat ea.

Dupa scandalul artificial din prima zi a Senatului in care senatoarea AUR, Diana Sosoaca, a fost acuzata ca nu poarta masca, modul rapid in care Senatul si DSP s-au miscat in tentativa de a o reduce la tacere pe aceasta este suspect. Adeverința medicală prezentată de avocata Diana Șoșoacă, aleasă parlamentar din partea Alianței pentru Unirea Românilor, pentru a nu purta mască în Parlament, nu ar fi valabil emisă conform Ordinului 874/2020, se arată într-un răspuns al DSP emis la solicitarea Senatului, a declarat șefa Comisiei de validare din Senat Iuliana Scântei.