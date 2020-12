Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, mesaj de Crăciun pentru români

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a transmis românilor, la Radio Timisoara, un mesaj emoționant cu ocazia Sfintelor Sărbători de Crăciun.

“Sarbatoarea Craciunului, sarbatoarea traditionala, cea mai frumoasa sarbatoare a romanilor, cea mai semnificativa, nasterea lui Iisus Hristos. Din Mosi stramosi, o sarbatorim cu drag. Din pacate, in acest an, sunt conditii specifice, dar cred ca colindele pe care le ascultam, muzica speciala de Craciun, bradul frumos impodobit si, pana la urma, starea sufleteasca pe care trebuie sa o avem in Ajunul Craciunului, in seara de Craciun, in celelalte zile ale Craciunului, urmate apoi de marea sarbatoare a Sfantului Stefan, trebuie sa ne faca sa uitam de lucrurile mai putin placute si sa credem ca tot ce a fost in anul 2020, rau, urat, si ma refer la pandemie, va trece si va veni un nou an cu lucruri mai frumoase si mai bune pentru fiecare.

Pentru asta, trebuie ca fiecare sa fim mai buni, sa ne intoarcem cu fata catre Dumnezeu, sa fim cu credinta in Dumnezeu si , sigur, sa si actionam cu credinta, cu dreptate, cu multa implicare. Urez tuturor timisenilor, romanilor, oriune s-ar afla, sarbatori fericite, Craciun luminat, inima buna si, sigur, o petrecere frumoasa cu familia si foarte, foarte multe bucurii. Trebuie sa invatam, sa reinvatam sa ne bucuram, pentru lucrurile pe care le avem, le pretuim, poate mai putin, dar cand nu le avem ne dam seama cat de importante sunt. Sa fiti sanatosi, impreuna cu famiile voastre si sa ne auzim in vremuri mai bune, anul viitor. La multi ani!”, a precizat, in mesajul sau, europarlamentarul Maria Grapini.