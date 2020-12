Deputatul PNL, Daniel Gheorghe, o ironizeaza pe Anca Dragu: „De la USR-PLUS şi de la echipa lui D.J. Cioloş ne putem aştepta la absolut orice!”

Președintele Senatului, Anca Dragu, a anunțat înființarea unei comisii parlamentare comune pentru punerea în aplicare a referendumului din 2009. Atunci, românii au votat pentru un parlament unicameral, cu cel mult 300 de parlamentari.

Daniel Gheorghe, deputat PNL, spune că acțiunea Ancăi Dragu ține de „euforia” obținerii funcției de președinte al Senatului, dar și de lipsa de experiență politică.

„Văd că doamna Anca Paliu-Dragu a lu’ Cioloş, tocmai vorbeşte despre trecerea la Parlament unicameral. Parlamentul unicameral este specific ţărilor mici şi cu «interese limitate», nicidecum unei naţiuni europene însemnate precum România. Ţinând cont ca doamna Dragu s-a trezit la întâiul său mandat parlamentar direct preşedinte al Senatului, deci al doilea om în stat după preşedinte, pot considera aceste intenţii urmări fireşti ale euforiei dumneaei dar le mai pot pune şi pe seama lipsei de experienţă politică şi a înţelegerii complet eronate a fundamentelor parlamentarismului”, a scris liberalul Daniel Gheorghe joi pe pagina sa de Facebook.

Daniel Gheorghe a mai afirmat că un Parlament unicameral ar afecta şi calitatea actului legislativ.

„Noi, România, avem Parlament bicameral de la anul 1864 cand domnitorul Alexandru Ioan Cuza pune bazele Senatului sub numele de «corp ponderator» iar unicul moment din istorie când am avut legislativ unicameral este in timpul de tristă amintire al dictaturii comuniste care a impus butaforia numită «Marea Adunare Naţională».

Eu personal, ca Naţional-Liberal, susţin deschis reducerea numărului de parlamentari atâta timp cât totul este realizat responsabil si in limitele Constituţiei României însă vă afirm cu tărie că parlamentul unicameral este o trăznăie populista care poate afecta grav funcţionarea democraţiei româneşti periclitand atât calitatea actului legislativ cât si rolul Parlamentului României de expresie a suveranităţii poporului!”, a explicat Gheorghe.

Deputatul a mai spus că de la USR-PLUS şi echipa lui Dacian Cioloş „ne putem aştepta la absolut orice”.

„În rest de la USR-PLUS şi de la echipa lui D.J. Cioloş ne putem aştepta la absolut orice, democraţia este foarte incomodă pentru cei carora le stă în gât cuvântul «Naţional»! Internaţionala birocrata nu poate trece cu tancul peste echilibrul puterilor din România şi nici nu poate reduce la absurd aproape două secole de istorie parlamentară românească!”, a adăugat liberalul, citat de news.ro.