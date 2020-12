Europarlamentarul Maria Grapini trage un semnal de alarma: “Noul Guvern trebuie sa ia in serios rezolutia privind schimbarile climatice!”

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a vorbit, la Radio Timisoara, despre rezolutia privind schimbarile climatice, rezolutie dezbatuta, recent, in sesiunea plenara a PE , care are un impact semnificativ si asupra Romaniei. “Noul Guvern care a fost instalat trebuie sa ia foarte in serios aceasta rezolutie, acest raport, pentru ca, de fapt, suntem oricum in urma cu toate masurile legate de protectia mediului, avem infringement si platim penalitati consistente”, a avertizat europarlamentarul Grapini.

“In sesiunea plenara de saptamana trecuta, una dintre rezolutiile importante si cu efect asupra Romaniei a fost rezolutia privind schimbarile climatice. Sunt foarte multe precizari acolo si foarte multe puncte care au legatura cu ceea ce ar trebui sa facem, in Romania, in privinta schimbarilor climatice. Noul Guvern care a fost instalat trebuie sa ia foarte in serios aceasta rezolutie, acest raport, pentru ca, de fapt, suntem oricum in urma cu toate masurile legate de protectia mediului, avem infringement si platim penalitati consistente.Cred ca orice Guvern responsabil ar trebui sa evite orice plata a unor penalitati fata de UE pentru ca, se stie, ca atunci cand intri intr-un club si semnezi un tratat, trebuie sa respecti niste reguli. Asa cum pretindem ca si institutiile europene sa respecte drepturile statelor membre, drepturi prevazute in tratat, asa si noi ca stat membru trebuie sa raspundem cerintelor din tratat pe care le-am acceptat”, a punctat Maria Grapini.

“Din pacate, ca stat, stam foarte prost la multe capitol. Acum vorbim insa de aceasta rezolutie legata de schimbarile climatice si spuneam ca Romania a ramas restanta si la conditiile de respectare a mediului si, astfel, lucrurile sunt spuse foarte serios de UE care are numeroase motive ca Romania sa fie penalizata. Eu sper ca, incepand cu anul 2021, sa existe din partea Romaniei o atentie mai mare dedicata acestui domeniu al protectiei mediului pentru ca reamintesc ca sunt tinte foarte clare stabilite pana in anul 2030 si, dupa aceea, pana in 2050, de la emisii de carbon pana la calitatea apei si a aerului”, a completat europarlamentarul umanist.

De asemenea, Grapini a reamintit faptul ca Romania a fost citata in Raportul Curtii Europene de Conturi, la “negativ”, pentru motivul ca, la licitatiile publice, a castigat o firma care, pentru un proiect ce viza imbunatatirea calitatii aerului si a apei, a luat banii europeni si a disparut.

“Asadar, Romania trebuie sa revizuiasca legea privind achizitiile publice , conditiile pe care le pune firmelor care se prezinta la achizitii publice, caietul de sarcini etc. Mentionez ca toate acestea tin de competentele nationale deci nu mai au niciun motiv sa spuna ca asa impune UE. Reamintesc ca, pe achizitii publice, exista o directiva, dar directiva este asimilata in legislatia nationala. Directiva recomanda ca statele membre sa impuna mai multi indicatori la atribuirea proiectelor si nu numai, cel mai mic pret sau cel mai scurt termen de executie, dar si niste coeficienti de calitate si de siguranta. Se poate pune, spre exemplu, in caietul de sarcini, ca firma sa demonstreze ca are capacitate, ca are angajati pe profesiile de care are nevoie in acel proiect. Asadar, responsabil de functionarea proiectelor derulate prin achizitii publice este statul membru, de data aceasta Romania”, a conchis europarlamentarul Grapini.