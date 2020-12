Anthony Fauci crede ca SUA va obtine suficienta imunitate colectiva la Covid-19 pana in toamna 2021

Specialiștii susțin că în America, cu o vaccinare susținută, este posibil să fie atinsă imunitatea colectivă în toamna anului 2021.

Dr. Anthony Fauci, directorul National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Institutul National american pentru Alergii si Boli Infectioase), preconizeaza ca America va obtine suficienta imunitate colectiva la Covid-19 prin vaccinare pana in toamna lui 2021.

El a declarat miercuri, intr-o discutie online cu guvernatorul statului California, Gavin Newsom, ca SUA isi vor recapata „o urma de normalitate” in ciuda intarzierilor in campania de vaccinare, citeaza Reuters.