Rares Bogdan reactioneaza dur dupa numirea lui Laurentiu Cazan la sefia Jandarmeriei Prahova

Rareș Bogdan condamnă avansarea fostului coordonator al intervenției violente a jandarmilor de la protestul Diasporei de acum doi ani. Europarlamentarul liberal a declarat, miercuri, la Realitatea PLUS, că este „inacceptabil” ca Laurențiu Cazan să fie numit la conducerea unei unități de elită cum este Jandarmeria Prahova după reprimarea demonstrației românilor din Diasporă veniți pe 10 august 2018 în Piața Victoriei, informeaza Realitatea Plus.



„Se dovedește încă o dată că dreptatea umbla cu capul spart in România in ultimii 31 de ani, că instituțiile statului fac orice pentru a se decredibilliza în ochii cetățenilor României si ca de fapt marea schimbare promisa nu s-a produs absolut deloc si continua bataia de joc la adresa oamenilor simpli dar cu sufletul curat.

Pe 10 august 2018, românii, în număr de peste 100.000, au iesit in stradă, veniti din Diaspora, pentru a arata abuzurile pe care guvernarea de atunci, puterea lui Liviu Dragnea și a celro din PSD le săvârșeau asupra Justiției, asupra instituțiilor, asupora serviciilor intelligence, asupra băncii naționale. Oamenii au iesit in strada si au primit la schimb pentru o demonstrație pașnică gaze lacrimogene, bocanci, bastoane și o represiune cum n-a mai vazut România din perioada mineriadelor. România a intrat din nou pentru cateva săptămâni in malaxorul presei europene și a organizațiilor neguvernamentale, atente la democrația din România,

„Mi se pare sfidător, rușinos, inacceptabil ca omul care a coordonat atunci acțiunea Jandarmeriei împotriva oamenilor simpli, a unor oameni cu mâinile ridicate, asupra unor copii, asupra unor persoane vârstnice, sa fie astăzi in fruntea uneia din cele mai importante unitati ale Jandarmeriei Române, unitatea de elita de la Prahova, o unitate cu rol determinant inclusiv în momente de tensiune și violențe, conflicte intre galerii sau in perioade de demonstrații în București. Pentu că vorbim de Prahova, de cel mai mare judet al României, aflat la periferia Capitalei, lângă Capitală.

Iar domnul Cazan nu e trimis intr-un loc, la o unitate dintr-un sat, dintr-un orasel indepartat sau județ îndepărtat al României, si acolo era prea mult…”, a declarat prim-vicepreședintele PNL la Realitatea PLUS.

Rareș Bogdan acuză actuala conducere a Jandarmeriei Române pentru avansarea lui Cazan și promovarea făcute chiar în timpul perioadei de schimbare a mandatului la Ministerul de Interne.

„Faptul că neobrăzarea sefului Jandarmeriei Române, dl Mastan, imi arată că acești oameni nu au învățat nimic si că profita de momentele de transfer de putere sau de tranzitie dintre plecarea unui ministru foarte bun și venirea unui ministru care se va dovedi un ministru foarte bun, pentru că eu l-am susținut pe Marcel Vela și-l susțin pe Lucian Bode.Nu am reusit să vorbesc cu dl ministru. Am să vorbesc și cu Bogdan Despescu. Pentru că ce li se intampla lor e o acțiune planificată. Ministerul de Interne, un minister extrem de greu, cu 134 de mii de oameni cu rol foarte important pentru mentinerea ordinii în România, pentru siguranta cetatenilor. Și, profitând de această chestiune, unitățile care incearca sa tina captivi ministrii si incearcă să țină captivă România au acționat prin acest act provocator. Este o sfidare. (…)

În România, din păcate, sunt instituții care se cred deasupra legii și sunt oameni care consideră că indiferent de puterea politică sau de dorința cetățeanului, nu au nimic de-a face cu aceasta și pot să sfideze orice.

Sunt oameni, sunt structuri în statul român care acționează împotriva cetățeanului obișnuit și se consideră de neatins. Ceea ce s-a întâmplat în 31 de ani prin neaflarea vinovaților din decembrie 1989, a celro din 13-15 iunie, a celor de la Costești ș.a.m.d., momentele critice ale democrației românești, le-a dat forță, i-a încărcat pe aceștia să creadă că nu li se poate întâmpla nimic. Acest lucru trebuie stopat”, a mai spus Rareș Bogdan, miercuri, la Realitatea PLUS.

Laurențiu Cazan, coordonatorul intervenției violente a jandarmilor la protestul Diasporei din 10 august 2018 a fost numit inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova.