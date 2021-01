Liberalul Daniel Gheorghe: „Am încredere în Guvernul PNL și în specialiștii din Sănătate, nu în ministrul Vlad Voiculescu!”

Vlad Voiculescu este aspru criticat de cei din Partidul Național Liberal. Un deputat PNL spune că nu poate avea deloc încredere în ministrul Sănătății. Sunt şi voci din interiorul Alianţei USR PLUS nemulţumite de schimbările făcute de Vlad Voiculescu la Ministerul Sănătăţii, informează Romaniatv.net.

Deputatul PNL Daniel Gheorghe spune ca nu are încredere in ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, dar ca apreciaza, de exemplu, efortul depus de ministrul liberal al Sanatatii, Nelu Tataru, dar si de echipa liberala in aceasta lupta extrem de grea cu pandemia de coronavirus.

Întrebat dacă are încredere în Vlad Voiculescu, deputatul liberal Daniel Gheorghe a răspuns că „nu”. „Am incredere in Guvernul Partidului National Liberal si am incredere in profesionistii din Sanatate si in specialistii in aceasta campanie de vaccinare. Apreciez foarte mult munca pe care Partidul National Liberal, prin Nelu Tataru si echipa dumnealui a dus-o in sectorul sanatatii publice si, de asemenea, apreciez specialistii din acest domeniu”, a spus Daniel Gheorghe la Antena 3.

Numirea doctorului Adrian Gheorghe, cercetător în economia sănătății în cadrul Imperial College of London, în fruntea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, nu este pe placul colegilor lui Vlad Voiculescu din Alianţa USR PLUS.

Surse din USR, în special din zona de influență a lui Emanuel Ungureanu, citate de stiripesurse.ro, și-au exprimat revolta cu privire la numirea doctorului Adrian Gheorghe, un senior researcher de 35 de ani, fără o experiență adecvată la acest nivel, doar pe considerentul prieteniei, la conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Se pare că pe masa discuțiilor interne erau deja câteva propuneri, considerate mult mai pertinente, pentru președinte al CNAS.

O altă nemulțumire majoră este legată de preluarea structurilor ”profunde” existente la nivelul MS, pe care același Vlad Voiculescu le-a indicat adesea ca fiind profund corupte și incompetente. Georgeta Bumbac sau Costel Dina, ambii asociați cu PSD-ul, sunt, în prezent, membri foarte valoroși al echipei ministeriale Voiculescu, pentru atribuirea de contracte de achiziții publice respectiv realizarea de controale la instituțiile din subordine.