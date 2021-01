Europarlamentarul Maria Grapini “pune punctul pe i”: “România a rămas țara din UE cu cea mai precară rețea de transport!”

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a precizat, la Radio Timișoara, că își dorește ca anul 2021 să fie diferit de anul recent încheiat, atât din punctul de vedere al sănătății, prin identificarea unei soluții de rezolvare a crizei sanitare, cât și din punctul de vedere al unor măsuri eficiente, la nivel national, pentru deblocarea economiei.

“Și, pentru că suntem la început de an, aș vrea să dau câteva repere din dezvoltarea economică a României din 1990, până în prezent. În primul rând, reamintesc că, în 1990, au fost primele alegeri postcomuniste libere, în 1991, a fost votată prima constituție democratică, într-un regim semiprezidențial, cu un Parlament bicameral, așa cum îl avem și astăzi (Camera Deputaților și Senatul). A fost un acord transpartinic de aderare la Uniunea Europeană, încă din 1995, cunoscut sub denumirea de Declarația de la Snagov, urmat de semnarea documentului de depunere a cererii de aderare la UE. Să nu uităm că, în 2004, România a aderat la NATO, în 2005, s-a semnat Tratatul de aderare la UE și, în 2007, am devenit membru cu drepturi depline al UE, un moment extrem de important, de cotitură, aș putea spune, din punct de vedere al dezvoltării României”, a spus Maria Grapini. În opinia europarlamentarului umanist, odată cu semnarea acestui tratat și devenind membri ai UE, s-au deschis posibilități de dezvoltare a României, cu un acces liber la piața UE, nemaiexistând tratate bilaterale și taxe între statele membre.

Europarlamentarul Grapini a punctat că, în 2016, s-a scris – “din păcate, doar s-a scris, nu s-a și implementat” – Master Planul General de Transport al României. Potrivit Mariei Grapini, membru în comisia TRAN (Transport și Turism), 2016 a fost un an important pentru că, în UE, s-au adoptat mai multe documente importante printre care al patrulea pachet feroviar referitor la dezvoltarea transportului pe cale ferată și rețeaua de autostrăzi.

Din păcate, a mai spus europarlamentarul umanist, planul strategic din 2016, scris pentru dezvoltarea infrastructurii din România, a rămas doar pe hârtie și România a rămas țara din UE cu cea mai precară rețea de transport, fie că vorbim de transportul rutier sau de cel pe cale ferată.

“Amintesc aici și planul de investiții și relansare economică pentru că, în noiembrie 2020, la nivelul UE, s-a cerut statelor membre să vină cu un plan de reziliență, de redresare economică. Guvernul a transmis un plan de redresare economică a României, în contextul în care s-au alocat bugete pentru relansarea economică a statelor membre. Și România a primit 32 de miliarde de euro din care jumătate sunt împrumuturi și jumătate granturi însă acest plan a fost respins. Iar acum, guvernanții trebuie să refacă acest plan de reziliență dacă dorim să aducem acești bani în România”, a conchis europarlamentarul Grapini.