Mihai Tudose ironizează Guvernul Cîțu: „Este ca Familia Addams. Măcar ăia erau simpatici!”

Vicepreședintele PSD, Mihai Tudose, începe anul în forță. Mihai Tudose aduce critici dure la adresa proaspătului Guvern. Acesta spune că Guvernul condus de Florin Cîțu este ca „Familia Addams” cu diferența că „măcar ăia erau simpatici”.

Întrebat cum comentează faptul că Florin Cîțu a ajuns premier, Mihai Tudose a susținut că e ”o glumă proastă”.

„E o gluma proasta, iertati-ma. Este o caricatura, este infernul. Uitati-va la ce declaratie face el ca o sa vaccinam zilnic peste o suta de mii. Nu-i zice nimeni ‘Hai tati pe mal, ca te ia apa’?. Ce sa comentezi? Ce sa faci? Eu am spus si-mi mentin opinia, omul e de psihiatrie.

Aveti impresia ca asta stie ce are de facut pe lume? Dl Mîțu premier, superb.

Prima lui sedinta, a depus juramantul, s-au dus toti la Guvern. Citesc pe la 12 noaptea ca a avut loc o sedinta informala. Aoleu, zic. In prima seara trebuia sa faca o sedinta de Guvern sa faca OUG privind organizarea si functionarea guvernului, ca s-au schimbat ministere. Ei au stat o saptamana cu ministri care n-au ministere. Stiati asta? Asta e premier? Familia Adams. Macar aia erau simpatici”, a spus Mihai Tudose.

„Inca nu e cazul sa depunem motiune de cenzura, ca n-avem gloante inca, nu avem voturile. In mod cert vom face toate demersurile necesare sa ii trimitem acasa, preferabil inainte sa iasa lumea in strada ca sa nu mai fie deranj (…) iesirea in strada, cred ca asta o sa fie solutia”, a mai acuzat Tudose.