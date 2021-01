Scandal uriaș în plină pandemie de COVID: China tergiversează intrarea în țară a experților OMS!

Experții de la Organizația Mondială a Sănătății încă așteaptă autorizația de intrare în China pentru a analiza originile noului coronavirus. Oficialii chinezi se confruntă cu teoriile conspiraționiste legate de raportări mai mici ale dimensiunii epidemiei din statul asiatic.

Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat, marţi, că este ”foarte dezamăgit” că autoritățile din China nu a autorizat încă intrarea în ţară a unei echipe de experţi internaţionali pentru a analiza originea noului coronavirus, transmite Reuters.

Echipa, formată din 10 membri, ar fi urmat să meargă în China la începutul lunii ianuarie, pentru a investiga primele cazuri de coronavirus, apărute în urmă cu un an în oraşul chinez Wuhan.

”Astăzi am aflat că oficialii chinezi nu au finalizat încă autorizaţiile necesare pentru sosirea în China a echipei. Am fost în contact cu oficiali chinezi de rang înalt şi am afirmat în mod clar că misiunea este o prioritate pentru OMS”, a spus Ghebreyesus într-un brifing de presă online.

Misiunea urma să fie condusă de Peter Ben Embarek, principalul expert al OMS în boli care trec de la animale la oameni, care a mers într-o misiune preliminară în China în iulie anul trecut.

Doi membri ai echipei internaţionale plecaseră deja spre China. Unul dintre ei s-a întors din drum, iar altul se află în tranzit, într-o altă ţară, a declarat directorul pentru urgenţe, Mike Ryan.