Liberalul Sebastian Burduja: “Lumea are nevoie de o Americă puternică, liberă, democratică!”

Deputatul liberal, Sebastian Burduja (foto in articol: împreună cu soția sa, Holly Burduja, la Casa Albă), a precizat azi noapte, pe pagina sa de Facebook, că „lumea are nevoie de o Americă puternică, liberă, democratică”. „Viitorul democrației în lume este legat de viitorul democrației americane. Imi doresc ca America sa se trezească rapid din acest coșmar și să redevină un model pentru democrațiile libere din întreaga lume”, a punctat Sebastian Burduja.

“Am studiat și muncit timp de 12 ani in Statele Unite. Acum cinci ani, împliniți chiar ieri, am revenit acasă. Soția, americanca get-beget, a urmat visul românesc. In noaptea asta ne uitam amândoi la imaginile șocante din Washington, DC.

Washington, unde am locuit timp de patru ani. Washington, un oraș pe care l-am iubit in fiecare zi nu doar pentru ca era frumos, ci pentru ca era Capitala lumii libere. Și ar trebui sa fie in continuare.

Viitorul democrației in lume este legat de viitorul democrației americane. Ce se întâmpla acum la Washington trebuie sa ne intereseze pe toți. Pe mine și pe Holly ne întristează profund, pentru ca asemenea imagini nu ar trebui asociate niciodată cu modelul unei democrații.

In seara asta, sunt destui dictatori in lume care deschid șampania pentru ca America este cuprinsă de haos. Imi doresc ca America sa se trezească rapid din acest coșmar și sa redevină un model pentru democrațiile libere din intreaga lume. Pentru ca lumea are nevoie de o America puternica, libera, democratica.

Stay strong, America ”, a precizat liberalul Sebastian Burduja.