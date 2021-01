Alarmant: Noua tulpină de coronavirus din Marea Britanie a ajuns și în România!

Noua tulpina de Covid-19 care face ravagii in Marea Britanie a fost confirmata, vineri, si in tara noastra.

O tanara de 27 de ani, din judetul Giurgiu, a fost internata la Institutul Matei Blas, din Capitala, dupa ce a inceput sa se simta rau, spun surse medicale, pentru Realitatea PLUS.

In urma analizelor, mai exact a secventierii genomului, s-a ajuns la concluzia ca este infectata cu noua tulpina, mult mai contagioasa, a COVID-19. Este ciudat faptul ca tanara nu a calatorit in Marea Britanie si nici in alte tari, ceea ce ne poate duce cu gandul la o posibila raspandire comunitara a noii tulpini, mai exact ca aceasta ar fi luat virusul de tara.

În prezent, femeia nu mai este internata in spital, starea sa de sanatate fiind buna. Urmeaza ancheta epidemiologica realizata de Directia de Sanatate Publica Giurgiu pentru a fi confirmate persoanele cu care aceasta a intrat in contact.

Acesta ar putea sa nu fie insa singurul caz, si asta pentru ca inca se mai asteapta rezultatele in cazului unui barbat internat tot la Matei Bals, suspect ca ar fi infectat cu aceasta noua tulpina.

Vă reamintim că, la începutul acestui an, mai exact pe 3 ianuarie, a fost depistat primul caz suspect de coronavirus cu noua tulpină care face ravagii în Marea Britanie.