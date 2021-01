Senatorul AUR, Diana Șoșoaca, revoltat de decizia unei medic din Călărași care refuză pacienții nevaccinați: Voi sesiza instituțiile statului!

Diana Şoşoacă, senator AUR, a anunţat că va sesiza toate instituţiile statului pentru a lua măsuri împotriva medicului din Călăraşi care a spus că renunţă să mai trateze pacienţii care nu doresc să se vaccineze în ideea ca acesta să nu mai prejudicieze şi alţi pacienţi care au dreptul la sănătate într-un cadru legal.

Diana Şoşoacă îl pune la zid pe medicul care refuză pacienţii nevaccinaţi. De asemenea, Diana Şoşoacă postează pe pagina sa de socializare şi opinia unui jurnalist care aduce jigniri grave medicului, numindu-l „năpârcă”.

Marţi, 12 ianuarie, medicul din Mănăstirea a anunţat pe pagina sa de socializare că pacienţii care refuză vaccinarea anti-COVID-19 vor fi scoaşi de pe lista sa.

Medicul invocă un articol din lege şi spune că atâta timp cât pacienţii nu au încredere în sfaturile sale, nu le mai poate asigura asistenţă medicală. Dr. Cătălin Petrencic a anunţat faptul că el s-a vaccinat anti-COVID-19. Într-o interveniţe la DIGI 24, medicul a explicat argumentele care au stat la baza deciziei sale:

„Cei mai mulţi vor să se vaccineze, dar am şi pacienţi care refuză vaccinarea. Pentru că se apropie etapa a doua de vaccinare şi pentru că am mulţi pacienţi cronici peste 65 de ani, am început pe cei care s-au prezentat la cabinet să-i întreb cum vor proceda, dacă se vor vaccina sau nu. Vineri am avut 19 persoane, 10 au spus da, 2 nu şi 7 că se mai gândesc. Astăzi am avut o discuţie mai aprinsă cu o pacientă cronică, cu mai multe boli, care mi-a spus clar că ea nu se vaccinează.

De aici mi-a venit această idee, mi se pare anormal ca un pacient înscris la mine cu asemenea comorbitităţi să aibă asemenea reacţie. Până acum venea, lua reţeta, o consultam, urma indicaţiile şi acum spune nu la o întrebare, ştiind că eu m-am vaccinat în urmă cu o săptămână. Acesta a precizat că lucrează într-un cabinet de la ţară şi imediat după ce s-a vaccinat şi-a dorit să facă dovada că are încredere deplină în acest vaccin, tocmai pentru a-şi îndemna pacienţii să-i urmeze exemplul.”, a spus el

„Eu sunt medic la ţară, cabinetul este la ţară, la 30 de kilometri de Olteniţa, 40 de Călăraşi, 70 de kilometri de Bucureşti. Am postat pe pagina mea de Facebook informaţia că m-am vaccinat, fotografie din timpul vaccinării şi eu şi asistentul, am făcut dovada că am încredere deplină în acest vaccin. Un argument mai puternic nu ştiu dacă pot aduce în faţa unui pacient în a garanta vaccinarea”, susţine Cătălin Petrencic. Oamenii trebuie să realizeze că nu ne jucăm, că situaţia este una dură şi nu există altă soluţie la momentul actual pentru a încerca să revenim la viaţa de dinainte, a mai spus medicul, într-o intervenţie la Digi24.