Dan Barna pune „punctul pe i”: „Viitorul președinte al României va fi de la USR-PLUS”

Liderul USR, Dan Barna, este foarte optimist în legătură cu viitorul formaţiunii sale politice, deşi ultimele sondaje arată că AUR este forţa politică în ascensiune.

Dan Barna crede că următorul președinte al României va fi de la USR-PLUS. Klaus Iohannis este la ultimul mandat de președinte al României, iar urmașul său la Palatul Cotroceni va fi din USR-PLUS! Asta crede Dan Barna, co-președinte al USR-PLUS, care a candidat la prezidențiale în 2019, dar a ratat finala prezidențială.

”Sunt foarte optimist că următorul președinte al României va fi din USR-PLUS! (Dacă Dan Barna sau Dacian Cioloș) Asta vor decide colegii noștri din USR-PLUS.”, a spus Dan Barna la Antena 3.Barna a fost infectat cu SARS-COV-2 chiar în perioada alegerilor parlamentare, el ratând ocazia de a se vota pentru un nou mandat de deputat. Vineri seara, la Antena 3, vicepremierul a precizat că încă are probleme de respirație din cauza infectării și a dezvăluit că toți membrii Guvernului se vor vaccina miercuri. Premierul Florin Cîțu se va vaccina sâmbătă.

Am rămas cu o problemă de respirație pe care încă o tratez. Nu e deloc o boală banală, nu o doresc nimănui. Nu știu în ce context am contractat acest virus. Eu mă voi vaccina miercuri, alături de ceilalți membri ai Guvernului”, a spus Barna.