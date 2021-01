Liberalul Sebastian Burduja: “Generalul Dan Ghica Radu a fost un mare român, un lider adevărat și un mentor de excepție!”

Deputatul PNL, Sebastian Burduja, a adus un omagiu, pe pagina sa de Facebook, generalului Dan Ghica Radu “unul dintre cei mai apreciați oameni de arme ai României, cel care a comandat in Irak trupele multinaționale, umăr la umăr cu generalul Petraeus”.

“M-au impresionat din prima clipa in care l-am cunoscut eleganța, viziunea, dragostea lui sinceră pentru România, țara pentru care a sacrificat totul, iubirea de Dumnezeu si atașamentul fata de familie!”, a adăugat vicepreședintele liberal.

Într-o Românie inundată până la refuz de interminabile scandaluri și orgolii politice, prea puțini aleși își mai găsesc timp să se oprească din tumultul vieții politice și să aducă un omagiu unor mari români, precum generalul Dan Ghica Radu, care au plecat, cu demnitate, mult prea devreme dintre noi!

Pe de altă parte,Sebastian Burduja rămâne unul dintre reperele scenei politice postdecembriste prin gesturi aparent mici dar care fac, de fiecare dată, diferența. Ce păcat că acest fel de oameni politici au ajuns o specie pe cale de dispariție!

„Ma încearcă o infinita tristete si gândul ca astfel de oameni se nasc prea rar pe acest pământ si pleacă prea repede dintre noi. Plâng un mare român, un lider adevarat și un mentor de excepție, pe care il voi purta mereu in suflet: Generalul Dan Ghica Radu.

Las mai jos biografia oficială, pentru ca efectiv nu imi găsesc cuvintele in aceste clipe. Cu Domnul General m-am sfătuit in cele mai grele clipe ale vieții mele. A fost mereu alaturi cu un gând cald, o poveste de pe front, sau o analiza lucida, completa si directa.

Ma intreb ce ar spune el in aceste clipe. “Misiune îndeplinită” – cu siguranța. A fost si va rămâne unul dintre cei mai apreciați oameni de arme ai României, cel care a comandat in Irak trupele multinaționale, umar la umar cu Generalul Petraeus. Are “Legiunea de merit” din partea Statelor Unite, iar asta spune tot. A biruit pe front, ca un adevarat General si autentic lider. Ce pierdere pentru noi, cei care rămânem aici…

Domnule General, a va multumi ar fi prea putin. Si sigur ati protesta, spunându-mi ca doar v-ati făcut datoria. Am mai avut aceasta conversatie. Dar v-as spune totusi ceva. Urmându-vă exemplul, acesta este legamantul meu: sa lupt pana in ultima clipa pentru acest pământ — România. Pentru că, asa cum ati scris in ultimul mesaj, “Lumina ținută stinsă nu e lumină”. Vă promit că o vom ține aprinsă mereu.

Eroi au fost, eroi sunt inca. Drum lin spre biruința finală, Domnule General!”, a precizat pe pagina sa de Facebook, vicepreședintele PNL, Sebastian Burduja.

Generalul Dan Ghica-Radu s-a nascut la data de 13 septembrie 1955, in localitatea Topoloveni, judetul Arges.

In perioada 1970-1974 a urmat cursurile Liceului Militar ”Dimitrie Cantemir” din Breaza. A absolvit Scoala Militara de Ofiteri de Infanterie (Sibiu, 1977), Facultatea de Arme Intrunite si Tancuri din Academia Militara (Bucuresti,1987), Colegiul Superior de Stat Major (Bucuresti, 1995), Colegiul National de Aparare (Bucuresti, 2002), Colegiul de Aparare NATO (Roma, 2005) si a obtinut titlul de doctor in Stiinte militare si informatii in anul 2009.

Generalul Dan Ghica-Radu a indeplinit, de-a lungul carierei diferite functii, de la comandant de pluton, de companie, sef de stat major de regiment, comandant de batalion, comandant de brigada, ofiter specialist in Directia Informatii Militare a Statului Major General si in Comandamentul Armatei 1, comandant al Comandamentului Operational Intrunit, sef al Statului Major al Fortelor Terestre la loctiitor al sefului Statului Major General.

In perioada noiembrie 2006 – iunie 2007, generalul Dan Ghica-Radu a indeplinit functia de loctiitor pentru operatiile Coalitiei al sefului de stat major al Fortei Multinationale din Irak.

In anul 2004 a participat la exercitiul ”EURASIAN 2004” din Turcia, iar in perioada 2006 – 2007 la misiunea ”IRAQI FREEDOM” din Irak.

Pentru aprecierea si recunoasterea meritelor si a eforturilor sustinute pe parcursul carierei, generalul Dan Ghica-Radu a fost decorat cu o serie de semne onorifice, medalii, ordine si embleme, precum: Semnul Onorific ”In Serviciul Armatei”, Medalia ”Meritul Militar” (cls. a II-a si I), Ordinul ”Meritul Militar” (cls. a III-a si a II-a), Ordinul National ”Pentru Merit” in grad de Cavaler, Ordinul ”Virtutea Militara” in grad de Cavaler, “Legiunea de merit” a Statelor Unite ale Americii, Emblema de Onoare a Armatei României, Emblema de Onoare a Statului Major General, Emblema de Onoare Statului Major al Fortelor Terestre, Emblema de Onoare a Statului Major al Fortelor Aeriene, Emblema de Onoare a Statului Major al Fortelor Navale, Emblema de Onoare a Comunicatiilor si Informaticii, Emblema de Onoare a Informatiilor pentru Aparare.