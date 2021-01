Oana Pellea și întâlnirea ei cu Mihai Eminescu pe platforma Raiffeisen Art Proiect

Platforma culturală online Raiffeisen Art Proiect prezintă astăzi, 15 ianuarie 2021, de la ora 19:00, premiera absolută a eseului video ”Cuvintele dintre mine și tine. Întâlnirile Oanei Pellea – Capitolul 2: Mihai Eminescu”, în secțiunea Teatru ;

”Sărbătorim aniversarea a 171 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu și ziua Culturii Naționale în platforma online Raiffeisen Art Proiect printr-o creație video sub semnătura Oanei Pellea. Este vorba de un film inedit, conceput special pentru platforma noastră online, într-o tehnică mixtă care combină teatrul, animația și documentarul. Oana Pellea ne propune o întâlnire altfel cu Mihai Eminescu omul, spiritul viu care, dincolo de imensul său talent poetic a fost un om foarte conectat cu epoca sa. Este o invitație să îl redescoperim cu toții, iar mediul online ne oferă acum șansa să o facem de oriunde ne-am afla”, spune Corina Vasile, director de comunicare Raiffeisen Bank România.

În filmul-eseu, Oana Pellea explorează ”spiritul viu” al lui Eminescu. Ea ne dezvăluie, înainte de toate, un om atins de geniu, fără să sublinieze neaparat aura lui de ”poet național”, eliberat din mitul în care a fost zidit. Oana Pellea ne prilejuiește o întâlnire cu un Eminescu viu, îndrăgostit de teatru, un „bon viveur” care avea o voce superbă și adora să cânte, un bărbat frumos, cu ochi magnetici, care atrăgea toate privirile, un cronicar acerb și un jurnalist efervescent. Dar și autor al unor poeme care ne taie răsuflarea, dacă avem curiozitatea să-l citim. Iar Oana Pellea ne dăruiește acest privilegiu.

”Întotdeauna mi-am pus întrebarea de ce a iubit Mihai Eminescu atât de mult teatrul. Cred că am găsit o fărâmă de răspuns. Asta e din pricina magiei pe care teatrul o aduce. Eminescu este un poet magic. Dar, mai mult decât atât, pentru mine el este un om magic. Dac` m` doare ceva, este îndep`rtarea de acest poet absolut fabulos, de acest patrimoniu național, de acest om excepțional. Cred că îl știm foarte, foarte puțin. Cred că l-am îngropat în mit. Nichita o spunea și eu o s`ă repet „Era un om viu!” spune actrița Oana Pellea, protagonista și inițiatoarea acestui proiect cultural inedit.

Eseul video dedicat poetului Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850 – 15 iunie 1889) este cel de-al doilea din seria ”Cuvintele dintre mine și tine. Întâlnirile Oanei Pellea”. Seria conține patru eseuri video inedite, concepute special pentru mediul online, care combină elemente de teatru, animație și film documentar. Scopul declarat al acestei serii este redescoperirea ”spiritului viu” al unor autori-reper din literatura română. Seria a debutat în decembrie 2020, cu un capitol dedicat lui Marin Sorescu (29 februarie 1936 – 8 decembrie 1996). În luna februarie, urmează un capitol Ion Luca Caragiale (13 februarie 1852 – 9 iunie 1912), iar seria va fi încheiată în luna martie 2021, cu capitolul dedicat poetului Nichita Stănescu (31 martie 1933 – 13 decembrie 1983).

Echipa proiectului ”Cuvintele dintre mine și tine. Întâlnirile Oanei Pellea – Capitolul 2: Mihai Eminescu”:

Oana Pellea

Anca Ioniță – teatrolog

Asociația GOONG: Vladimir Turturica – scenograf; Cătălina Flămânzeanu – fotograf

WakaUaca studio – video, editing

JEMEEUX – video

O co-producție 2021 Asociația Goong și Raiffeisen Art Proiect.

Platforma online Raiffeisen Art Proiect -Stagiunea Virtuală a fost lansată la începutul lunii iunie 2020, cu intenția de a crea un hub cultural online, unde legătura dintre artiști și public să poată continua, în pofida restricțiilor impuse de pandemie. Până în prezent, 90 de proiecte culturale au putut fi urmărite pe platforma Raiffeisen Art Proiect în cele patru secțiunii: Teatru, Muzică, Explorator și Conversații. Platforma are peste 100.000 de vizualizări, spectatorii virtuali provenind din România, dar și din alte țări, ca SUA, Germania, Olanda, Danemarca, Finlanda, Austria, Franța etc.

Raiffeisen Bank se implică de peste 20 de ani în sprijinirea artei și culturii românești, considerând că trebuie să-și aducă aportul la dezvoltarea României și în acest fel. Raiffeisen Art Proiect a fost primul program de mecenat din România și a sprijinit proiecte artistice din diferite zone de expresie, menite să deschidă cât mai multe căi de dialog între public și artiști. De-a lungul anilor, Raiffeisen Bank a ales să fie partener de tradiție al unor importante manifestări culturale românești: Festivalul Internațional George Enescu, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, Festivalul Internațional de Muzică de Cameră SoNoRo, Festivalul Internațional de Teatru Independent Undercloud, Jazz in the Park, Gala Premiilor Uniter, proiecte teatrale și turnee cu Teatrul Act și Asociația Goong. Raiffeisen Bank susține, de asemenea, proiecte care promovează patrimoniul cultural al României, printre care Via Transilvanica și Cronicarii Digitali.