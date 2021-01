Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, trage un semnal de alarmă: „Predarea online a cauzat elevilor multe pierderi în acumularea materiei şcolare!”

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a explicat vineri cât de pregătite sunt autoritățile pentru revenirea copiilor la școală din 8 februarie, în siguranță, cum vor recupera elevii materia pierdută și ce modificări vor fi în programa pentru examenele naționale din acest an.

Sorin Cîmpeanu a declarat vineri, într-un interviu acordat jurnaliştilor Hotnews, că modul de predare online a cauzat elevilor multe pierderi în acumularea materiei şcolare, iar acestea pot fi recuperate doar prin întoarcerea la cursuri în şcoli. Ministrul spune că îşi asumă decizia de a se redeschide şcolile, în condiţiile prevăzute, iar demisia sa este oricând pe masă, în cazul în care măsura se dovedeşte a fi greşită.

Fără să-mi depășesc limitele de competență, o schimbare la un scenariu la altul va trebui să fie confirmată printr-o păstrare a trendului timp de trei zile. Este timp, avem o dată de 2 februarie la care vom avea o analiză a evoluției epidemiologice.

Universitățile, care au autonomie, au libertatea să decidă în ce mod își vor derula activitatea. O astfel de decizie poate fi luată doar în fâșia foarte îngustă între dreptul fundamental la educație și dreptul fundamental la sănătate. Ieri, decizia a fost luată prin consens. Noi, cei care am luat această decizie, ne asumăm această decizie.

Am declarat din prima zi de mandat că voi fi cu mandatul pe masă. Îmi place această abordare că problemele se rezolvă prin tăieri de capete. Eu sunt cel mai ușor de desprins, am declarat din prima zi că mandatul este cu demisia pe masă. Pentru a fi ministru am renunțat la patru poziții, toate câștigate prin vot secret.

Pentru grădinițe și învățământ online, partea de predare se face cel mai greu”, a spus Sorin Cîmpeanu.