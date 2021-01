George Simion pune „punctul pe i”: „Sistemul caută să se răzbune pentru înfrângere. Avem, însă, multe bătălii de câștigat de acum înainte!”

Liderul AUR, George Simion, a explicat, într-o postare pe Facebook, că „sistemul caută să se răzbune sau să ne aducă sub ascultare”, la o lună de la alegerile parlamentare.

„A trecut o lună de când am dat o palmă serioasă sistemului care ne conduce de 30 de ani și care se credea atotstăpânitor asupra vieții și opiniilor noastre. Este numai unul din primii pași. Avem multe bătălii de câștigat de acum înainte.

Sistemul caută să se răzbune pentru înfrângere sau să ne aducă sub ascultare. O va face cumpărându-i pe cei mai slabi dintre noi, introducând intrigi și manipulând. La asta se pricep cel mai bine: la distrus. Trădători au fost și se vor mai găsi mereu, cu duiumul: nu trebuie să îi lăsăm să ne abată de la ce avem de făcut. La fel se vor găsi oameni cu orgoliu prea mare care nu vor înțelege până la capăt valoarea UNITĂȚII noastre și vor încerca să bage zâzanie în rândurile noastre. Unde nu vor reuși cu bani, vor încerca să ne învrăjbească unii împotriva celorlalți. Prin ce suntem noi puternici este numărul și unitatea noastră: zeci de mii de oameni uniți, vaccinați împotriva manipulărilor.