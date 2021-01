FAN Courier recomandă clienților să reînnoiască lunar parolele dispozitivelor conectate la Internet

FAN Courier, liderul pieței locale de curierat, recomandă clienților, persoane fizice și juridice, să acorde o atenție sporită corespondenței electronice, să nu deschidă mesajele tip email primite de la furnizori dacă nu au o comandă în derulare și să își schimbe parolele la cel mult 30 de zile, ca măsuri suplimentare de protecție împotriva riscului de atac cibernetic. În 2020, după declanșarea pandemiei, FAN Courier a primit de 6 ori mai multe notificări despre campanii de tip spam sau phishing decât în 2019. Compania se așteaptă ca fenomenul să continue să crească, în condițiile în care mediul online devine din ce în ce mai solicitat în procesul de digitalizare impus de pandemie.

”Anul trecut, începând din luna mai, am primit peste 30 de notificări privind utilizarea numelui companiei în campanii de tip spam sau phishing față de 2019 când numărul acestora nu a fost mai mare de 5. Este un fenomen care afectează deopotrivă companiile, furnizori de produse și servicii, dar și utilizatorii, clienți finali. De regulă, în spatele link-urilor false sau al fișierelor atașate care trebuie deschise se ascund fișiere corupte care urmează să infecteze dispozitivul de pe care au fost deschise și instalează programe care urmăresc să capteze date personale – contacte, numere de telefon, adrese, date bancare, date de acces la sistemele companiei sau să cripteze întregul conținut disponibil pe dispozitiv și să pretindă sume uriașe în schimbul cheilor de decriptare”, a declarat Daniela Catrinoiu, Chief Information Officer al FAN Courier.

Pentru companie, incidentele cibernetice cresc gradul de încărcare la nivelul echipelor de suport, cresc riscul de infectare a dispozitivelor folosite în relația cu clienții externi, generează măsuri de prevenție mai drastice care îngreunează activitatea curentă a angajaților sau pun o presiune foarte mare pe departamentele de ”customer care”, aglomerate de întrebările clienților privind un posibil atac.

”Este extrem de important să colaborăm cu clienții pentru reducerea riscurilor deoarece sistemele de protecție împotriva amenințărilor cibernetice sunt mereu cu un pas în urmă, definițiile care duc la detecția unui malware apărând doar după ce acesta a fost detectat și analizat de specialiști”, a spus expertul IT.

Pentru limitarea riscurilor de a fi victima unui atac cibernetic, experții FAN Courier recomandă clienților să pună în practică un set de măsuri simple de protecție contra acestui tip de risc:

Nu folosiți aceeași parolă pentru mai multe servicii sau platforme.

Schimbați parolele la un interval de cel mult 30 de zile calendaristice.

Asigurați-vă că laptopul sau computerul pe care lucrați are program antivirus cu firewall inclus, instalat și configurat să își facă actualizare zilnic.

Nu deschideți link-urile sau fișierele atașate mesajelor venite de la expeditori necunoscuți.

Nu deschideți link-uri sau fișierele atașate primite pe email în cazul în care nu ați comandat un anumit produs/serviciu sau nu aveți o colaborare cu expeditorul emailului.

Evitați abonarea la site-uri sau platforme care nu vă inspiră încredere deplină.

Contactați furnizorul înainte de a deschide un fișier atașat dacă ați primit un mesaj de la acesta dar nu sunteți sigur că ați comandat un produs sau serviciu de la companie.

În cazul în care ați deschis fișierul atașat unui astfel de email, deconectați dispozitivul de la internet și scanați cu soluția antivirus instalată pe acesta.

FAN Courier a bugetat pentru acest an investiții de 15 milioane de euro, o parte importantă fiind destinată accelerării digitalizării, automatizare și IT.

