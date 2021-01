CEMAICITIM – instalatia interactiva de citit din mers poate fi vizitata intre 29 si 31 ianuarie

Instalatia interactiva #cemaicitim, parte din proiectul lansat de One Night Gallery alaturi de Curtea Veche Publishing cu ocazia Zilei Nationale a Culturii, este expusa in vitrina galeriei 1001 Arte de pe Calea Victoriei 91 – 93 si poate fi vizitata de azi pâna pe 31 ianuarie, intre orele 10.00 si 23.00.

Vitrina este transformata intr-o interfata urbana, o interventie culturala in spatiul public, prin care trecatorii pot descoperi, prin intermediul pasajelor, peste 300 de autori de beletristica, poezie, jurnale de calatorie, biografii, memorii si carti de dezvoltare personala, dintre care 62 sunt autori români. O parte dintre acestea sunt expuse si pe ecranele din 10 statii de metrou, pâna pe 31 ianuarie, din dorinta de a aduce lectura mai aproape de un public cât mai numeros.

Cele 500 de citate expuse au fost trimise de catre comunitatea One Night Gallery si Curtea Veche Publishing. Autorii cei mai citati au fost Irina Binder, Frederick Backman, Amos Oz, Mircea Eliade, Frank Herbert, Max Blecher, Haruki Murakami, Alexandre Dumas fiul si Antoine de Saint-Exupéry.

One Night Gallery alaturi de Asociatia Curtea Veche vor dona câte doua carti pentru fiecare citat primit, astfel ca 1000 de carti vor ajunge la copiii din 3 scoli din mediul rural. Scolile selectate sunt Scoala Gimnaziala „Petre N.Popescu” din Vânători, judetul Mureș, Scoala Gimnaziala din Gălbinași, judetul Călărași si Scoala Gimnaziala din Ciocile, judetul Brăila.

„Ne bucuram foarte mult ca am reusit sa incepem anul printr-un proiect colaborativ care a adus online impreuna sute de oameni si care au promovat proiectul pentru a strânge un numar mare de citate in doar 2 saptamâni. Un alt aspect important pentru echipa noastra este ca am reusit sa realizam un proiect cultural, o manifestare in spatiul public, intr-un context global care a afectat puternic domeniul cultural. Le multumim din nou tuturor partenerilor care au facut posibil acest proiect ” – au declarat reprezentantii One Night Gallery

Scopul initiativei este de a promova beneficiile cititului, documentate de Curtea Veche Publishing si Asociatia Curtea Veche:

Chiar si 20 de minute de lectura pe saptamâna ne fac mai fericiti;

1 din 5 persoane care citesc se simte mai putin singura;

Lectura de placere scade cu 28% riscul de depresie;

6 minute de lectura reduc stresul cu 68%;

30 de minute de lectura pe zi cresc media de viata cu 2 ani;

Cititorii au cu 43% mai multe sanse sa scape de insomnie.

Conceptul #cemaicitim pleaca de la ideea ca ne putem inspira reciproc sa citim mai mult, prin puterea exemplului si prin sentimentul de apartenenta la o comunitate. Potrivit cifrelor oficiale, România ocupa ultimul loc in Europa din punct de vedere al cartilor citite anual, iar un român din doi recunoaste ca in ultimul an nu a lecturat nicio carte.

Impreuna putem schimba aceste statistici, iar inceputurile de an sunt cele mai potrivite pentru astfel de rezolutii.

Proiect cultural realizat cu sprijinul Ministerului Culturii in cadrul programului Ziua Culturii Nationale.

Despre One Night Gallery

One Night Gallery este prima galerie de new media art din România care imbina arta si tehnologia intr-un nou concept de expozitie ad-hoc si care sustine tinerii artisti români. One Night Gallery este o punte intre artist si public, care ii provoaca pe artisti sa foloseasca noi instrumente de storytelling digital precum realitatea virtuala, realitatea augmentata, video mapping sau instalatii neconventionale. Vernisajele clasice devin spectacole imersive de arta, ce faciliteaza experiente multisenzoriale. Pe parcursul a doi ani, One Night Gallery a transformat expozitiile de arta dintr-o categorie de nisa intr-un eveniment de interes pentru toata