Liderul AUR, George Simion, revoltat după incendiul de la Institutul Matei Balș: „Ministrul Voiculescu și Raed Arafat trebuie să demisioneze!”

Copreşedintele partidului AUR cere vehement demisiile lui Vlad Voiculescu, ministrul Sănătăţii, şi a lui Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, după tragedia de la Institutul Matei Balş.

George Simion aduce aminte de momentul Colectiv, când au fost cerute demisii la vârf şi guvernul Ponta chiar a fost înlăturat şi afirmă că, dacă de data aceasta nu se aplică aceeaşi măsură, ar fi o dovadă de ipocrizie din partea conducătorilor sistemului medical.

„E simplu, le cerem sa plece. Domnul Voiculesu, cat era in opozitie, era doar cu demisia. Acum e ministru si ar trebui sa-si dea demisia, impreuna cu Raed Arafat. Asteptam aceasta demisie azi, daca nu, maine la 5 (n.r. ora 17) vom fi in fata Ministerului Sanatatii.

Domnul Iohannis a spus ca a trebuit sa moara oameni, acum are de un an guvernul lui si nu se intampla nimic. Sunt incapabili, ne omoara cu zile in spitale. Nu se poate sa umblam cu dubla masura. Noi vom fi in fata ministerului Sanatatii, ca de-aia ne-au votat romanii.

Acum spun ca nu sunt bani, dar nu sunt pentru ca i-au furat ei de 30 de ani. Sunt bani pentru toate, pentru ca Romania e o tara bogata. Trebuie sa asteptam rezultatele expertizei, peste un an, doi, trei, intre timp ei sa fure banii publici. Domnul Arafat este permanent in functie, indiferent de guvern. Asta inseamna ca el e singurul competent in aceasta tara?”, a declarat George Simion la Romania TV.

„Domnul Voiculescu vrea sa ingroape de tot sistemul medical, ca sa-l vanda. Noi nu suntem extremisti, dar vrem sa ne lase, ca ne-am saturat. L-am vazut in guvernul Ciolos, stim ce pot, deci nu mai avem niciun fel de mila, trebuie sa plece cu totii.

Domnul Arafat este de zeci de ani, nu am vazut sa salveze vietile romanilor. Nu am vazut rolul sau benefic, nu am vazut o reforma a sistemului. Nu este normal, daca au vrut demisii dupa Colectiv, nu este normal sa vedem si acum demisii? Cine sa-si dea demisia, femeia de servici de la Matei Bals?

Avem oameni profesionisti, avem experti in sistemul sanitar romanesc, care au mai ramas in tara. Dar se pune problema ca de 30 de ani ne conduc aceiasi oameni. Este aceeasi gasca transpartinica, Ciolos, PSD, PNL. Romanii platesc aceasta gasca luna de luna, iar ei nu au gasit solutia ca sa faca un spital in 30 de ani.”, a adăugat liderul AUR.