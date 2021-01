Ponta pune tunurile pe ministrul Vlad Voiculescu după tragedia de la Matei Balș: „În filmul Colectiv era printre cei mai vocali contestatari ai sistemului sanitar!”

Incendiu la Matei Balş. Victor Ponta a comparat incendiul de la spital cu momentul Colectiv. Fostul premier l-a criticat pe Vlad Voiculescu, cel care în filmul Colectiv era printre cei mai vocali contestatari ai sistemului sanitar.

„Romania anului 2021 !

In filmul de pe HBO Vlad V. rezolva totul – si lua si Oscar pentru rolul in care interpreteaza atat de bine un om cu adevarat interesat de ce se intampla in spitalele din Romania – pacat ca viata bate filmul.

Dar sigur – acolo era un club privat – aici sunt spitale publice. Cui ii pasa? Eu cred ca mai face VV inca un film cu el in rol principal si gata ! AMIN !”, a scris Victor Ponta pe pagina de Facebook.

Incendiul a izbucnit vineri, în jurul orei 5,00, iar în pavilion erau internaţi bolnavi cu COVID-19. Trei pacienţi au murit carbonizaţi, iar o a patra victimă a decedat după ce manevrele de resuscitare au eşuat. Ulterior, într-o baie a fost găsită o altă persoană decedată.

Procurorii şi poliţiştii efectuează o anchetă în cazul acestui incendiu, într-un dosar de ucidere din culpă.