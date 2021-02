Liderul AUR, George Simion, îl desființează pe Traian Băsescu: „Acest turnător la Securitate bagă intrigi în AUR!”

Liderul AUR, George Simion, a lansat un atac dur la adresa lui Traian Băsescu. „Acest turnător la Securitate bagă intrigi în AUR, colegii lui turnători vor să bage strâmbe în partid”, a spus liderul AUR la România TV.

George Simion l-a criticat dur pe Traian Băsescu după ce fostul preşedinte al României a făcut o analiză extrem de dură a Alianței pentru Unirea Românilor, spunând că țara s-ar prăbuși dacă ar fi guvernată de către acest partid.

„Bună seara, domnule Ciutacu, deși nu este atât de bună acum că l-am văzut pe acest dinozaur al politicii românești, bine că am scăpat de el. Părea în continuare puțin alcolizat, e bine că am scăpat de dumnealui (…). Am pornit acest proiect politic pe 1 decembrie 2019, de ziua națională, în ciuda acelei fosile și am făcut-o pentru poporul român. Este ceva nobil să vorbești despre poporul român, nu cum susține Petrov, iar această construcție este gândită pe mulți ani înainte. Sunt unii și alții puși să bage strâmbe, se încearcă dezbinarea noastră, cei care nu se simt prea bine în coaliția de guvernare vor să-și asigure un spate mai mare, dar cine este trădător mai bine să plece acum decât atunci când AUR va conduce România. Cel care bagă intrigi este acest turnător la Securitate, domnul Petrov, colegii de securitate ai dumnealui vor să bage strâmbe”, a declarat George Simion la Romania TV.

„AUR va conduce România și va pune oameni profesioniști, nu vrem să ne punem pe noi, să ne cocoțăm pe statui, e bine pe cine avem acolo, pe Cuza, alte personalități. Am fondat AUR să schimbăm politicienii actuali. Am văzut un ministru al mediului, pe doamna Doina Pană otrăvită cu mercur, mafia este mare, cea din domeniul pădurilor, dar noi luptăm până la capăt fără frică. Dacă ne era frică nu ajungeam în Parlament fără securiști și bani în spate. Am mare încredere în poporul român care nu este reprezentat, în sfârșit de Petrov și am mare încredere în Dumnezeu. Nu vedeți ce deranj mare este că a intrat AUR în Parlament? A fost o palmă mare dată de români odată cu intrarea noastră și vom continua”, a mai spus George Simion.