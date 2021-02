O carte semnată de Barack Obama, adjudecată pentru 7500 de euro în sprijinul educației timpurii în România

Ediția de lux a cărții lui Barack Obama, „A Promised Land”, purtând semnătura președintelui american, a fost adjudecată aseară pentru 7.500 de euro, la Casa de Licitații A10 by Artmark ( foto: www. curierulnational.ro). Cartea de colecție, oferită spre licitație în scop caritabil de Librăriile Cărturești, devine astfel un sprijin în accesul la educație timpurie a copiilor din grădinițele publice românești.

Suma colectată va fi redirecționată integral către programul „Citește-mi 100 de povești!’’ inițiat de Asociația OvidiuRo, care își propune ca până în 2025 să transforme cele aproximativ 4.500 de grădinițe publice din România în grădinițe bibliotecă, stimulând astfel lectura în grădinițe și în familie. Datorită licitației de aseară, 400 de copii și 20 de profesori de învățământ preșcolar, din patru grădinițe, vor beneficia de 1000 de cărți noi și vor participa la sesiuni săptămânale de lectură.

Fericitul adjudecatar al volumului este antreprenorul Mike Costache, care a licitat alături de zeci de „ambasadori’’ ai faptelor bune pentru cartea având prețul de pornire de 100 euro. În semn de mulțumire pentru contribuția sa la programul caritabil de educație timpurie, câștigătorul licitației va primi din partea actorului american Ethan Hawke cea mai recentă carte a sa, lansată chiar ieri – ”A Bright Ray of Darkness”, cu autograful starului de la Hollywood.

Cartea Pământul Făgăduinței, de Barack Obama, a fost vândută în peste 3,3 milioane de exemplare, în doar prima lună de la lansare, în S.U.A. și Canada. Cartea a primit Premiul Goodreads Choice pentru cele mai bune memorii și autobiografii în 2020 și a fost desemnată una din cele mai bune cărți ale anului 2020 de către The New York Times Books Review, The Washington Posts, The Guardian și Marie Claire.