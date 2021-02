”Stejarii”, doi ani în haine de supereroi!

Echipa națională de rugby a României va îmbrăca, până în 2023, echipamente noi semnate de partenerul tehnic Macron. Tricourile de joc sunt inspirate din benzile desenate cu supereroi!

”Stejarii” vor începe în martie lupta pentru Cupa Mondială din 2023, iar în bătăliile pe care le vor da pe teren pentru biletele de Franța vor purta echipamente cu mesaje puternice. Pentru jocurile de acasă, tricourile colorate sunt inspirate de benzile cu supereroi, menite să scoată în evidență forța, curajul și voința. În deplasare, rugbyștii vor îmbrăca tricouri albe, care aduc aminte de portul tradițional și de strămoși.

” Avem în primul rând tricoul alb tradiţional, cu tricolorul, pe care l-au purtat majoritatea jucătorilor care au făcut istorie în rugby-ul românesc. Apoi avem tricoul nou, inspirat din benzile desenate cu supereroi, pentru a merge şi în întâmpinarea celor din generaţia nouă care sperăm să vină la stadion alături de echipa naţională de rugby. Sper ca poveştile din spatele acestor tricouri să le dea aripi jucătorilor şi în 2022 să putem vorbi de o calificare binemeritată a României la Cupa Mondială din Franţa 2023” – Alin Petrache, președinte Federația Română de Rugby.

” Este un echipament frumos şi comod, sper să îl inaugurăm în luna martie în meciurile de calificare la Cupa Mondială. Sperăm să ne poarte noroc, să câştigăm majoritatea meciurilor şi să ne calificăm la Cupa Mondială din Franţa. Amândouă echipamentele sunt frumoase, cel colorat este mai futurist, îţi ia ochii, iar acesta alb este traditional” – Florin Vlaicu, rugbyst echipa națională a României.

”Ne dorim să jucăm calificările pentru Cupa Mondială pe stadionul Arcul de Triumf!”

Președintele Alin Petrache și jucătorii naționalei care au prezentat noul echipament nu au putut uita nici în acest moment cea mai mare problemă: situația stadionului Arcul de Triumf, casa rugbyului în ultimele decenii.

MTS încă nu a răspuns afirmativ cererii FRR de a primi în folosință pentru 49 de ani stadionul, iar lucrurile sunt blocate. Asta cu toate că bate la ușă campania pentru Cupa Mondială, iar naționala nu are un stadion pe care să-și desfășoare meciurile de pe teren propriu.

” Această poveste a stadionului a început în 2012, sunt aproape 10 ani în care am muncit, am făcut proiecte, am plătit proiecte, am scos avize pe banii noştri, am obţinut autorizaţiile, PUZ-urile şi multe alte lucruri. Am început un proiect în 2012 şi ne-am ţinut de el şi l-am terminat. Noi ne-am dărâmat singuri stadionul, noi singuri am făcut proiectele, noi am făcut această minunată arenă, bineînţeles cu bani publici, cu banii statului român. Nu mă gândesc că îl pierdem… teamă rugbistului nu i-a fost niciodată… dar avem o anumită frustrare…Sper ca lucrurile astea să fie un semnal de alarmă pentru cineva şi să fie un model de bună practică. În 2015, când a predat terenul, în hotărârea Adunării Generale a FRR, în Hotărârea de Guvern, în nota de fundamentare scrie clar că Federaţia Română de Rugby cedează acest teren pe perioada construcţiei urmând ca la finalizarea lucrărilor să revină în folosinţă gratuită pentru 49 de ani FRR. Nu ştiu dacă am fost înţeles corect, nu ne dorim administrare, nu ne dorim proprietate, dorim să avem acei 49 de ani de folosinţă gratuită a stadionului. Ne dorim să jucăm calificările pentru Cupa Mondială pe Arcul de Triumf, de asta am construit acest stadion. Noi sperăm ca din 6-7 martie când vom juca primul meci… să sperăm că va fi pe teren propriu, pentru că depindem de ranking… să jucăm la Bucureşti şi să inaugurăm acest stadion cu echipa naţională a României” – Alin Petrache, președinte Federația Română de Rugby.

” Sperăm să jucăm meciurile pe Arcul de Triumf, aici este casa noastră şi aici am făcut majoritatea punctelor pentru echipa naţională. Încercăm să ne concentrăm pe ce putem face noi, jucătorii… mai departe depinde de Federaţia Română de Rugby şi de ceilalţi care se luptă pentru acest stadion. Normal că ar fi frumos să jucăm aici, e un stadion cochet… Sperăm să se rezolve lucrurile şi să putem juca pe Arcul de Triumf. Pentru că aici a fost casa noastră atâtat timp şi am obţinut majoritatea victoriilor importante” – Florin Vlaicu, rugbyst echipa națională a României.