Liderul PNL Sector 1, Sebastian Burduja: “O invit pe Clotilde Armand la o dezbatere publică, transparentă. Îi reamintesc că am învins PSD împreună!”

Situația tensionată de la primăria sectorului 1 trebuie să înceteze. Urgent! Actualul primar al sectorului 1, Clotilde Armand, trebuie să înțeleagă, măcar în al doisprezecelea ceas, că interesele sutelor de mii de locuitori din sector primează. Că principiile nu se negociază. Că o Primărie nu se poate conduce pe principiul administrației din China sau Coreea de Nord în care cineva ordonă și ceilalți aplaudă vârtos și execută ordinele!

Este nevoie de un parteneriat corect între USR-PLUS și PNL, de respect reciproc, de compromisuri (inerente) reciproce, de proiecte comune, de respectarea promisiunilor din campania electorală. Clotilde Armand nu a primit, prin votul din 27 septembrie, un cec în alb de la votanții sectorului 1! Mai mult, voi repeta acest lucru la nesfârșit, fără susținerea PNL Sector 1, condusă de Sebastian Burduja, nu ar fi ajuns niciodată primar.

În această situație alarmantă, liderii USR-PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș, sunt obligați să intervină și să o readucă pe calea dialogului pe Clotilde Armand. Din simplul motiv că aceasta, prin comportamentul său, aduce grave prejudicii electorale Uniunii!

Repetatele mesaje la dialog ale liderului PNL Sector 1, Sebastian Burduja, s-au lovit doar de noi reacții agresive și diversiuni din partea lui Clotilde Armand. Cetățenii sunt singurii perdanți în această luptă declanșată artificial care nu folosește nimănui. Cu atât mai puțin primarului sectorului 1!

În context, Sebastian Burduja, o invită pe Clotilde Armand, primar al Sectorului 1,

la o dezbatere publică, transparentă, transmisă pe pagina primăriei…

„Se spune că dacă orgoliul strălucește prea tare, înțelepciunea se întunecă. Uitându-ne la ultimele zile și la toate evenimentele din Consiliul Local al Sectorului 1, riscăm să transformăm o dezbatere pe principii, pe argumente și pe probleme reale într-o bătălie de orgolii. Am conștiința împăcată că fiecare argument pe care eu și consilierii PNL l-am prezentat în spațiul public este obiectiv și urmărește un singur scop: binele cetățenilor din comunitatea noastră.

Sunt convins că, dincolo de diferențele de stil si de abordare, valorile pe care s-a construit parteneriatul la sectorul 1 trebuie sa primeze.

În spiritul acestor valori, care nu sunt doar cuvinte, o invit pe doamna primar al Sectorului 1,

la o dezbatere publică, transparentă, transmisă pe pagina primăriei. Cu cărțile pe față. O dezbatere ALTFEL, fără declarații politice, despre problemele reale si urgente ale comunității noastre — si, mai ales, despre soluții, pentru a găsi in parteneriat cele mai bune variante. O dezbatere publica pentru ca vizează strict chestiuni de interes public.

Ajung cei patru ani de tristă amintire ai administrației PSD de la Sectorul 1, în care transparența și dialogul au lipsit cu desăvârșire. Am învins PSD în sectorul 1 ÎMPREUNĂ, am convins cetățenii sectorului 1 să aleagă o administrație nouă: un primar susținut de PNL și USR-PLUS, in care ne-am pus toate speranțele, și o majoritate în Consiliul Local formată din PNL si USR-PLUS. Tot împreună suntem obligați să le arătăm cetățenilor transparență și deschidere.

Prea multe gesturi dramatice, prea mult fake news, prea mult zgomot. Cuvintele Părintelui Galeriu, pe care le-am recitit curând printr-un bun prieten, spun totul: “Binele face putin zgomot, iar zgomotul face putin bine”.

Din toate acestea, nimeni nu câștigă (poate doar PSD, iar asta este cumplit) și cel mai mult au de pierdut cetățenii. Haideți, împreună, să intrăm în era transparenței pe bune și a dialogului. În fața cetățenilor avem aceeași responsabilitate, indiferent de partid sau poziție: să le oferim o administrație profesionistă, echilibrată și care pune întotdeauna nevoile lor pe primul loc. Să lăsăm, deci, înțelepciunea să strălucească mai tare decât orgoliul”, a precizat, pe pagina sa de Facebook, liderul PNL Sector 1, Sebastian Burduja.