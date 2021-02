Ne-a părăsit legendarul actor, Cristopher Plummer

Doliu în cinematografie! Christopher Plummer, actor canadian cunoscut pentru rolul său din „Sunetul Muzicii”, a murit la vârsta de 91 de ani.

Christopher Plummer a câștigat un premiu Oscar la categoria Cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul din filmul „Beginners”. Astfel a devenit cel mai în vârstă actor care a câștigat mult râvnitul Premiu Oscar. Pentru același personaj a mai primit, tot în 2012 și tot la aceeași categorie, prestigioasele Premii Globul de Aur și BAFTA.

Plummer a fost cel mai cunoscut pentru rolul Căpitanului Von Trapp din musicalul premiat cu Oscar „The Sound of Music” (1965).

Din 2010 și a fost nominalizat și pentru alte roluri, din filme precum „The Last Station” din 2010 și „All the Money in the World” din 2018, în care l-a înlocuit pe Kevin Spacey.

Christopher Plummer s-a născut pe 13 decembrie 1929, în Toronto, Canada.

„Chris a fost un bărbat extraordinar care şi-a iubit şi respectat profesia cu eleganţă, cu umor”, a spus Lou Pitt, prieten şi manager de 46 de ani al actorului. „A fost o comoară naţională care şi-a cultivat rădăcinile canadiene. Prin arta şi umanitatea sa, el ne-a emoţionat inimile iar viaţa sa legendară va fi un exemplu pentru generaţiile care vin. Va fi pentru totdeauna cu noi”.