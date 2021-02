Victor Ponta pune „punctul pe i”: „I-am cerut lui Traian Băsescu, în 2014, grațierea lui Gică Popescu!”

Victor Ponta, fostul prim-ministru al României, a fost la Digi Sport Matinal şi a abordat foarte multe subiecte legate de sport, ştiut fiind faptul că este apropiat de acest fenomen. Mai ales de baschet, dar nu numai.

Printre altele, el a povestit cum i-a solicitat în 2014 lui Traian Băsescu, preşedintele României în acel moment, graţierea lui Gică Popescu, condamnat în Dosarul Transferurilor în preziua alegerilor pentru preşedinţia FRF, pe 3 martie.

„După ce s-a întâmplat nenorocirea cu condamnarea lui (n.r. condamnarea lui Gică Popescu), m-am dus, am avut o întâlnire cu Traian Băsescu, eram prim-ministru, despre alte subiecte. Şi la final am deschis eu subiectul şi am zis „domnule preşedinte, vreau să vă rog ceva, personal de data asta”.

Ştiu că aţi zis că nu graţiaţi, că nu ştiu ce. Eu vă fac propunerea, că aşa spune legea. Trebuie să propună ministrul justiţiei, Guvernul, adică prim-ministrul semnează dacă, Doamne fereşte, e condamnat cineva.

Vă trimit cerere pentru că, totuşi, e Gică Popescu. E românul care a ridicat cupa pentru Barcelona. Şi dumneavoastră ieşiţi şi spuneţi aşa: ‘nenorocitul ăsta de Ponta, şi ticălosul ăsta cu infractorii lui mi-a propus… Dar n-am ce face, dom’ne, o semnez şi gata!’ Îmi iau eu înjurăturile, era 2014, era aia cu lupta anticorupţie, să-i băgăm pe toţi la puşcărie. …

Mi-a răspuns ‘bă, bă, Victore, nu pot, ce zice lumea?!’ Am ieşit de acolo, am vorbit cu un prieten şi i-am zis sun-o pe Elena Udrea. Poate-l convinge Elena. Să înţeleagă, totuşi, că e vorba de noi. Că Gică Popescu ne reprezintă pe noi! …

N-a vrut şi cred că toată viaţa lui o să-i stea pe conştiinţă asta”, a povestit Victor Ponta, in exclusivitate, la Digi Sport Matinal, potrivit digisport.ro.