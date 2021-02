Europarlamentarul Maria Grapini, invitată să facă parte din juriul competiției “Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni”, ediția 2021

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a acceptat invitația de a face parte din juriul care va desemna cel mai bun proiect din România, în cadrul competiției Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni, ediția 2021.

“ Mă simt onorată să fac parte din juriu! Totdeauna am susținut tinerii antreprenori, am ținut cursuri de mentorat și am încurajat tinerii să urmeze o carieră pentru care au abilități”, a precizat europarlamentarul Grapini.

„Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni” se acordă proiectelor care:

– promovează buna înțelegere europeană și internațională;

– favorizează dezvoltarea unui sentiment comun de identitate și de integrare europeană;

– reprezintă modele pentru tinerii care trăiesc în Europa și oferă exemple concrete de europeni care trăiesc împreună ca într-o comunitate.

Proiectele pot fi axate pe organizarea de evenimente pentru tineri, schimburi de tineri sau proiecte online care au o dimensiune europeană.

În conformitate cu prevederile regulamentului concursului, proiectele propuse de tinerii din România vor fi evaluate de un juriu format din cel puțin doi deputați români în Parlamentul European și un reprezentant al unei organizații de tineret, urmând ca Biroul de Legătură al Parlamentului European în România să asigure secretariatul tehnic al procesului de evaluare. În urma evaluării, un proiect din România va fi declarat câștigător, acesta urmând să concureze pentru premiul cel mare, alături de alte 26 de proiecte reprezentând celelalte state membre.