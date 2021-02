Nicușor Dan pune „punctul pe i”: „Introducerea autobuzelor şcolare pentru şcolile din Bucureşti ar fi costat Primăria Capitalei 700 milioane de lei!”

Primarul general al Capitalei Nicuşor Dan a declarat că nu au exista discuţii oficiale despre posibila preluare de către municipalitate a Metrorex şi că nu a făcut o analiză, fiind o ipoteză foarte puţin probabilă.

Nicuşor Dan a afirmat că în cazul în care Primăria Capitalei ar fi introdus autobuze şcolare pentru toate cele 600 de şcoli din Bucureşti, atunci costul ar fi fost de 700 milioane lei, cam 20% din bugetul pe care îl primeşte municipalitatea de la stat. „Nu este o soluţie, îmi pare rău s-o spun”, a declarat edilul.

„Bun, haideţi să lămurim şi chestiunea asta cu autobuzele şcolare. Repet ce am spus: a fost o măsură absolut populistă, autobuzele şcolare au deservit 6 şcoli din cele 600 pe care le are Bucureştiul şi costul, costul pe călătorie pe elev a fost de 80 de lei. Deci un elev care a folosit autobuzul şcolar a costat Municipalitatea 80 de lei. Dacă noi am fi introdus autobuze şcolare pentru toate cele 600 de şcoli din Bucureşti costul pe care l-am fi avut de suportat ar fi fost undeva la 700 de milioane de lei, adică cam 20% din bugetul pe care îl primeşte Municipiul Bucureşti de la stat. Nu este o soluţie, îmi pare rău s-o spun. Bineînţeles că dacă resursele ar fi nelimitate ar fi o soluţie, dar aşa nu este o soluţie. Inclusiv la acele şcoli unde s-a introdus acest serviciu au fost undeva la… rata de ocupare a autobuzelor a fost undeva la 15%, din păcate nu se poate susţine financiar”, a declarat Nicușor Dan, întrebat dacă are în vedere reintroducerea autobuzelor şcolare, în contextul în care luni, la deschiderea şcolilor a fost haos în trafic.