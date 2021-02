Rareș Bogdan: „Mi-aș dori o conducere colectivă în PNL. Îmi pare rău ca am folosit un limbaj agresiv la adresa lui Ludovic Orban!”

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a enumerat marți, la Antena 3, motivele care în opinia sa au provocat scăderea partidului în intenția de vot. Afirmațiile au fost făcute după ce în sondajele CURS, liberalii au pierdut 12% într-un an de zile.

Rareş Bogdan explică picajul PNL. „Inseamna costurile unei pandemii extrem de complicate cu masuri care nu au fost populare. A insemnat ce am spus acum 11 luni cand unii s-au suparat, am spus ca este deficitara comunicarea. Buna guvernare inseamna masuri corecte si inseamna de asemenea comunicare coerenta, plus curaj. Din pacate comunicare a fost usor deficitara, desi guvernul a avut curaj si a luat masuri bune. Au fost cateva momente care ne-au dus la indepartarea unor factiuni de votanti. Am pierdut 800.000 de voturi intre europarlamentare si parlamentare. Ce s-a intamplat intre ele?”, a declarat Rareş Bogdan.

„Am avut un conflict pe care nu am stiut sa-l gestionam, cu Biserica, am inchis biserici dar am lasat deschise pacanelele, asta ne-a afectat foarte mult. Asta a mutat electoratutul nostru conservator spre zona AUR sau in afara votului. Alt moment dificil – cand pentru a stavili previziunile care mergau spre 15-20.000 de cazuri COVID pe zi s-a luat decizia inchiderii pietelor. Efectiv s-au inchis doar 28 de piete, dar la nivel national s-a creat imaginea ca taranul roman sta in frig si ca au ramas deschise supermarketurile. Am crezut ca si presedintele Iohannis ca traseismul trebuie sa inceteze, este cea mai infioratoare plaga a acestei tari, am castigat cativa primari si am pierdut 300.000 de voturi”, a declarat Rareș Bogdan.

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat marți, la Antena 3, că regretă cuvintele agresive folosite la adresa liderului PNL, Ludovic Orban, și i-a lipit o etichetă „mai frumoasă” – autocrat. „Mi-as dori ca PNL sa aiba o conducere colectiva, adica sa nu conduca un singur om. Imi pare rau ca am folosit un limbaj agresiv, limba romana e atata de frumoasa ca puteam gasi un sinonim. Autocrat. Nu mai trebuie sa vorbim despre asta. Nu trebuie sa vicieze actul de guvernare. Daca vom guverna prost, daca nu dovedim ca suntem reformisti, vom fi afectati. Daca venim doar cu masuri de austeritate fara reforme vom fi afectati.

Eu ajut partidul cu ceea ce fac. Eu nu critic partidul, spun ce trebuie sa facem, ce am facut gresit. Am incredere ca Orban si Citu vor face ce trebuie.

El a a spus ca nu stie pentru ce functie va candida la Congresul PNL si nu a exclus sa fie concurent la presedintia partidului dar a mentionat ca nu vrea neaparat sefia formatiunii, ci doar ca vocea lui sa fie ascultata. „Poti fi vicepresedinte, Secretar general, simplu membru, dar sa conteze ce spun”. El a sugerat ca ar fi bine ca Ludovic Orban sa nu fie singurul candidat. „Daca e un singur candidat nu prea pare democratie chiar daca acopera toate curentele din partid”.

„Noi nu suntem intr-un razboi (el cu Ludovic Orban, n.red), suntem rationali, deschisi dialogului. Batalia din PNL se va duce in octombrie, atunci trebuie sa vorbim despre ea”, a mai spus Rareș Bogdan.