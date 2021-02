Vlad Voiculescu le dă replica contestatarilor săi: „Am venit la Ministerul Sănătății pentru a face curațenie și o reformă reală!”

Vlad Voiculescu a fost acuzat că nu şi-ar fi finalizat studiile la Viena şi mai multe voci din spaţiul public s-au întrebat de ce acesta nu şi-a echivalat studiile în România până în anul 2016, în condiţiile în care în CV-ul său scrie că acestea au fost finalizate în 2011. Deşi această discuţie a fost lansată în atenţia opiniei publice de mai multe săptămâni, Ministrul Sănătăţii a adus lămuriri abia marţi seară, când şi-a prezentat diploma la Realitatea Plus.

Probabil nefiind convins că informaţia a ajuns la toţi cei vizaţi, deşi ea a fost preluată de toate instituţiile mass media, Vlad Voculescu a continuat şi miercuri să-şi prezinte public diploma de studii, doar că de această dată a ales o agoră surprinzătoare, anume pagina de Facebook a partidului AUR.

La o postare a partidului lui George Simion de miercuri, în care îi erau adresate mai multe întrebări, atât pe tema studiilor, cât şi pe alte teme legate de administrarea Ministerului Sănătăţii, Vlad Voiculescu a răspuns punctual, încălcând astfel un apel făcut de un grup de persoane publice, autointitulate „intelectuali publici”, care au cerut vehement (liderilor partidelor de guvernare să înceteze orice comunicare cu partidul AUR şi membrii acestuia, considerând-o „inadmisibilă”.

„Buna ziua!

O sa va raspund punctual:

1. Va intrebati de ce nu mi-am echivalat diploma de la Viena mai repede. E simplu: din 2001 pana in 2016 am locuit in strainatate. Acesta este si motivul pentru care nu am avut nevoie sa imi echivalez diploma.

2. Ma acuzati ca mi-am angajat 15 consilieri. Verificati pe website, va rog. Ministrul are 8 posturi de consilier, restul sunt consilieri onorifici – si sunt cateva personalitati remarcabile acolo.

3. Eu am venit in aceasta functie tocmai pentru a face curatenie si reforma reala, pentru a opri furturile si batjocura la adresa romanilor si pentru a ii pretui si incuraja pe cei care isi doresc cu adevarat sa serveasca interesele romanilor si Romaniei.

Aveti destui membri la Viena. Intrebati-i pe ei daca diploma este reala.

Altfel, este dezamagitor ca orice om de bun simt din Parlament ar putea sa voteze o motiune pe care PSD ar fi lansat-o, daca ar fi putut, inca inainte sa imi incep mandatul. Dar sa fim cu totii sanatosi!”, a scris Ministrul Sănătăţii pe pagina de Facebook a AUR.