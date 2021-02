Victor Ponta pune „punctul pe i”: „Secția Specială nu trebuie desfiinţată!”

Fostul premier Victor Ponta este de părere că Secția Specială nu trebuie desfiinţată şi susţine că „prosteala” cu „secţia făcută de Dragnea” e doar propagandă.

Victor Ponta nu susţine desfiinţarea Secţiei Speciale pentru că, spune el, „DACA VREI O JUSTITIE CORECTA SI INDEPENDENTA NU POTI SA LASI ACELASI OM SA IL ANCHETEZE SI PE INCULPAT ( ACUZAT) SI PE JUDECATORUL CARE IL JUDECA PE ACEST INCULPAT”.

Fostul premier spune, într-o postare pe Facebook, că „trebuie ca judecatorul sa nu stea cu amenintarea ca, daca nu e “cuminte” si chiar vrea sa judece cazul, o sa-i faca si lui dosar cel care i-a facut si inculpatului pe care il judeca”. „Daca vrei justitie – nu executii !”, completează Ponta.

Victor Ponta explică: „acest principiu de bun simt a fost consfintit si de Curtea Constitutionala, si de Uniunea Europeana si, recent, de CSM! Si se aplica in toate tarile democratice – mai putin in Romania!”.

„Nu iti place tie Ministrului Justitiei de procurorii de la Sectia Speciala? Asta e – ii schimbi ( adica faci tu ce a vrut Dragnea si nu a reusit) – dar nu desfiintezi ceva ce trebuie sa existe ! Iar prosteala cu “sectia facuta de Dragnea” e doar propaganda- cu tot cu Sectia Speciala Dragnea e la inchisoare – iar Portocala e vedeta si “martir” la televiziunea unui infractor condamnat si cu pedepse executate in penitenciar!

Daca esti marxist – leninist stalinist de la USR vrei ca in Romania sa revina procesele din anii 50 – executii publice ale adversarilor politici / asta pot sa inteleg .

De ce penelistii accepta ( sigur ca Ludovic Orban a “inghitit” dosarul din 2016 cu care a fost scos din cursa pentru Primaria Capitalei) ? Din lasitate – si din prostia de care am suferit si noi pesedistii care am crezut ca abuzurile sunt simple accidente si nu executii politice organizate – pana am patit-o si noi si familiile noastre

Tocmai s-au implinit 6 ani de cand Mama si Sora mea au fost duse cu duba la DNA Ploiesti de Sfantul Portocala & Co pentru placerea “rezistentilor” – evident ca dupa 6 ani nu a descoperit nimeni absolut nimic ilegal si nici macar nu si-a cerut cineva scuze! Stelian Ion e fericit ca pe mama lui nu o sa aiba niciun Portocala curaj sa o duca cu duba degeaba- oare?

Traiasca Partidul Comunist Internationalist USR – restul toti la puscarie ! Justitie independenta, drepturi fundamentale , colpetitie politica democratica samd – peste 50 de ani!”, mai scrie Victor Ponta, pe Facebook.