George Simion, despre Diana Șoșoacă: „Este o victimă. Dacă renunță la mândrie și își schimbă atitudinea există șanse de împăcare!”

George Simion, co-preşedintele AUR, a declarat despre senatorul Diana Şoşoacă, recent exclusă din AUR, că mândria şi lumina reflectoarelor i-au luat ochii, dar că dacă îşi schimbă atitudinea, există şanse de împăcare.

George Simion răspunde acuzaţiilor senatorului Diana Şoşoacă, care a spus că AUR este condus de fapt de omul de afaceri Marius Lulea. George Simion a vorbit şi despre relaţia cu Ninel Peia, preşedintele Partidului Neamului.

„Doamna Şoşoacă primise o ofertă de la dl Peia să fie preşedintele Partidului Neamul Românesc şi, cum mândria e un păcat, au început tot felul de disensiuni. Noi, spre deosebire de doamna avocat, nu am fost niciodată susţinători ai USR sau ai celor de la #rezist, mai multe contraziceri, inclusiv despre domnul Lulea. Vă daţi seama în ce bâlci am nimerit, şi cu ce persoane. Special nu am vrut să îl punem pe acest domn Ninel Peia pe lista de candidaturi. Uşor, uşor, facem curăţenie”, a spus George Simion, la Antena 3.

George Simion a explicat şi cum s-a ajuns la excluderea Dianei Şoşoacă, pentru că „doamna Şoşoacă i-a supărat în aceste două luni pe colegii mei, care în fiecare zi veneau să se plângă”.

„Colegii nu au mai răbdat, un partid este o echipă, o familie. Nu sunt lupi singuratici. Eu i-am tot luat apărarea… Dar au fost conflicte. Ziua şi conflictul, nu poţi să faci o echipă, în felul ăsta. Eu i-am luat apărarea şi am spus că nu o dau afară. Dumneaei a declarat că EA a plecat din partid, nu noi am dat-o afară. Ea a plecat din partid. Crede că o să facă echipă cu acest domn fost deputat Ninel Peia şi Francisc Tobă, căruia noi nu i-am validat mandatul.

Încercăm să ţinem cu credinţa, dar văd că Diavolul şi-a băgat coada. Văd mândria, Diavolul nu este perfect cum este Dumnezeu. Diavolul este orgolios, e ipocrit şi face greşeli. Mai bine că s-a intamplat acum, decât să ajungem la un conflict total”, a mai declarat liderul AUR George Simion, la Antena 3.

Întrebat dacă mai există şanse de împăcare cu Diana Şoşoacă, George Simion a spus că „da”.

„Eu ţin la dialog, ţin la unire, şi îmi doresc să dialoghez. Ţin la Diana, dacă renunţă la mândrie, ea a tot a avut sincope, să fie constantă şi dacă va avea acţiuni cum trebuie, i-am zis şi public că este o victimă. Gloria şi lumina reflectoarelor i-au luat ochii. Ninel Peia şi Francisc Tobă i-au spus că o vor face preşedintele ţării. Nu cred că o să ajungă preşedintele ţării”, a completat George Simion.