Liderii AUR declară război risipei banilor publici. George Simion și Claudiu Târziu cer tăierea cu 90% a fondurilor pentru partidele politice!

Liderii Alianței pentru Unirea Românilor au răspuns întrebărilor presei la Palatul Parlamentului, referindu-se în special la problemele ce țin de bugetul de stat pe 2021. George Simion, co-președinte AUR, a menționat că partidul va depune două inițiative legislative, una referitoare la votul românilor din Diaspora, iar alta privind renunțarea la finanțarea partidelor politice de la bugetul de stat.

„Legat de bugetul Romaniei pentru 2021, care intarzie… Este deja 16 februarie. Nu avem un buget de stat. Probabil se va ajunge in mai ca autoritatile locale sa adopte bugete. E o iresponsabilitate din partea arcului guvernamental. Am avut birouri permanente reunite astazi si acuzam tergiversarile pe anumite proiecte importante. (…) Avem o intarziere pe circuitul legislativ referitoare la pensiile speciale. AUR depune in aceasta saptamana doua initiative legislative foarte importante pentru noi: renuntarea la finantarea partidelor de la bugetul de stat si drept de vot pentru toti romanii din diaspora. Multi romani nu au putut vota pe 6 decembrie 2020. S-a incalcat dreptul de vot pentru 100000 de romani. Legat de bugetul national, avem doua probleme: ipocrizirea lui Dan Barna. Acesta a anuntat reducerea finantarii pentru partidele politice cu 30%. In prima faza s-au taiat doar cu 10%. Propunem taierea cu 90% a fondurilor pentru partidele politice. Nu vom fi de acord cu taierea gratuitatilor pentru studenti la CFR. Se loveste si in HoReCa prin taierea tichetelor de vacanta. Horeca trebuia sustinut. (…) Noi am avut 200.000 de euro in campanie numai din cotizatii si donatii. Vrem sa schimbam legea electorala pentru a putea folosi acesti bani si pentru asezaminte sociale. Ne dorim schimbarea principiilor pentru suma forfetara, asemanator cu ce se intampla in Parlamentul European. (…) Problema majora pe care o avem cu bugetul de stat este ce am spus ministrului Voiculescu ieri. Era un citat din Tudor Arghezi. ‘Una vorbim si alta fumam’. In plus, AUR este impotriva obligativitatii vaccinarii ”, a precizat deputatul George Simion.

Claudiu Târziu, co-președinte AUR, a afirmat că bugetul pe 2021 este unul al sărăciei și că e contruit în răspăr cu interesul național.

„Acest buget este unul a saraciei, unul care nu promite in niciun fel supravietuirea unor categorii sociale si a unor institutii. Este in raspar cu interesul national. Taie din banii domeniilor strategice ”, a spus, la rândul său, Claudiu Târziu.