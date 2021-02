Oferta lui Kelemen Hunor către PNL: Renunțăm la postul de prefect de Cluj în schimbul celui de prefect de Bihor!

UDMR este dispusa sa cedeze PNL postul de prefect de Cluj, dar vrea la schimb un post similar, nu alte functii in administratia locala sau centrala, a anunţat preşedintele UDMR Kelemen Hunor.

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca maghiarii sunt dispuşi să cedeze postul de prefect al Clujului, dar vor în schimb conducerea prefecturii Bihor. Reactia preşedintelui UDMR vine dupa ce liderul PNL Cluj, eurodeputatul Daniel Buda, ceruse în sedinta BNP a PNL initierea unei discutii cu UDMR pentru ca postul de prefect de Cluj sa revina liberalilor.

Se poate schimba prefectul de Cluj cu cel de Bihor. Pentru noi nu era Clujul prima optiune dar asta a iesit in urma negocierilor. Se poate schimba prefectura cu prefectura, Bihorul cu Clujul, asta este singura posibilitate”, a spus Kelemen Hunor, pentru Cluj24.ro.

Kelemen Hunor a completat ca UDMR nu are nicio disputa cu PNL pe tema ocupării funcţiei de prefect al Clujului şi că problema este în curtea liberalilor.

„Prima noastra optiune de prefect a fost Bihorul. Relatia noastra cu PNL la Cluj este una veche, incercata, cand PSD a dorit sa mergem cu ei la Cluj am refuzat si am mers cu PNL. Relatia noastra este mai importanta decat pozitia de prefect dar in acest moment aceasta ne revine noua. Ca nu a ales PNL Clujul, eu nu am ce face. Se poate schimba cu Bihorul”, a declarat Kelemen Hunor.