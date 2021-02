Campionul național de karting, Teo Morăruș, vrea să ajungă un cântăreț celebru!

Teo Morăruș, un puști de 12 ani, face canto de la 5 ani, e pasionat de automobilism, iar pentru a face față curselor la care participă se antrenează cu rugbyștii din proiectul „Vikingii”, care l-au ajutat să slăbească și să aibă un stil de viață sănătos.

Are 12 ani, la 9 s-a apucat de karting, iar în doi ani a ajuns campion național. Din 2020, Teo Morăruș concurează în competițiile de automobilism, cu propria lui mașină.

„De mic tatăl meu mă îndruma în Motorsport, îmi lua toate mașinuțele pe care le găseam și nu le aveam. De când eram bebeluș am primit mașinuțe, m-am obișnuit în mediul acesta și demult mi-am dorit să fiu pilot. Sper să ajung în competițiile internaționale și să mă știe mai multă lume, să se audă de mine”- Teo Morăruș, campion național de karting.

Pe lângă mașini, băiatul mai are o pasiune: îi place să cânte. De la vârsta de 5 ani, face canto, la Școala de Arte din București și are la activ multe concursuri și audiții.

„Prima dată am început cu chitara, dar după, mi-a plăcut mult să cânt cu vocea. M-am înțeles foarte bine cu profesoara de canto și am zis să trecem și la următorul nivel, am început cu spectacole, cu audiții și concursuri” – Teo Morăruș, campion național de karting.

Deși are doar 12 ani, Teo știe deja cum va arăta viitorul lui.

„Mi-aș dori să fiu un cântăreț și prin banii pe care îi produc din cântat să îi pun în hobby-ul meu, adică automobilism” – Teo Morăruș, campion național de karting.

Datorită “Vikingilor“ are un stil de viață sănătos

Teo trage tare să fie bun atât în cursele de automobilism, cât și la școală.

„Școala nu o neglijez, normal și la școală trebuie să fiu bun, chiar dacă fac automobilism. Dacă nu voi fi bun la școală, automobilismul este pe locul doi și voi renunța la el” – Teo Morăruș, campion național de karting.

De condiția fizică a băiatului se ocupă de câteva lui, Alex Savin, rugbystul de la națională și Robert Sorin Ion, fostul tehnician al selecționatei U18 a “stejarilor”, inițiatorii proiectului Vikingii.

„Teo a venit în proiectul nostru de 4 luni, s-a integrat foarte bine și colectivul l-a primit cu brațele deschise. Este o bucurie să îl avem aici, să arătăm că proiectul este deschis pentru toată lumea, nu neapărat rugby sau alte sporturi” – Alexandru Savin, component al echipei naționale de rugby a României, co-inițiator al proiectului Vikingii.

Băieții îl susțin pe Teo atât la curse cât și la antrenamente.

”De când m-am întâlnit cu ei s-a schimbat foarte mult stilul meu de viață pentru că fac mult mai mult sport, nu mai mănânc chiar absolut orice. Înainte mâncam multe dulciuri, beam sucuri, acum mai rar, cam o dată pe săptămână, dacă mi-e foarte poftă și fac mișcare zilnic” – Teo Morăruș, campion național de karting.

Cine sunt “Vikingii”?

Alex Savin și Robert Sorin Ion sunt doi oameni pasionați de rugby care fac…muncă patriotică. Petrec săptămânal ore bune la antrenamente pregătind fizic tinerii. Și-au botezat proiectul de suflet ”Vikingii” și se țin de treabă indiferent dacă afară sunt 40 de grade sau minus 10! Cei doi au noroc cu prietenii sau apropiați care-i mai ajută, din când în când, financiar la susținerea tuturor costurilor.

”În 2006, când eram antrenorul naționalei U18, am lucrat cu Ionuț Cazan individual, iar rezultatele au fost incredibile: a ajuns la naționala mare, a participat la Cupa Mondială. La câțiva ani distanță am început, mult mai organizat decât atunci, acest proiect Vikingii. Copiii vedeau cum un jucător de la națională se antrenează cot la cot cu ei. Jobul meu de bază este de preparator fizic și îmi place să-i fac pe sportivi să lucreze mult mai intens decât ceea ce se face la cluburi. Am încercat să fim mai eficienți. Când am început acest proiect am spus că nu avem nevoie de nici o recompensă, doar împlinirea sufletească că facem ceva bine și că ne dezvoltăm și noi și reușim să creem jucători și oameni desăvârșiți” – Robert Sorin Ion, fost antrenor naționala de rugby U18 a României, inițiatorul proiectului Vikingii

Munca celor doi a dat roade, iar rezultatele se văd deja: elevii lor au ajuns la cel mai înalt nivel în România.

”Avem la pregătire 12 copii, majoritatea sunt la echipa națională de rugby de juniori, avem doi rugbyști la Steaua, unul la Dinamo și unul la Timișoara, în Superligă. I-am luat când aveau 16 ani și mă bucur că acum văd la ei dezvoltare fizică și sportivă” – Alexandru Savin, component al naționalei de rugby a României, co-inițiator al proiectului Vikingii.