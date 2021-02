Victor Ponta ironizează tentativele de schimbare din funcție a Avocatului Poporului, Renate Weber

Victor Ponta reacţionează la afirmaţiile fostului ministru al Justiţiei Raluca Prună cu privire la schimbarea Avocatului Poporului, care a spus că Renate Weber nu este deloc credibilă.

Victor Ponta critică noua coliaţie că vrea s-o revoce pe Renate Weber din funcţia de Avocat al Poporului pentru a numi un om care să apare Guvernul împotriva cetăţenilor.

„Are dreptate Doamna Raluca Pruna ( fost Ministru in Guvernul “Ciolos” daca cumva ati uitat) – nu poti sa lasi in functie in Romania ajului 2021 pe cineva care “apara Constitutia si drepturile cetatenilor” !!! Neaparat trebuie sa il inlocuiesti cu cineva care incalca Constitutia si apara Guvernul impotriva cetatenilor , nu?”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

Fostul ministru al Justiției din Guvernul tehnocrat, Raluca Prună, a explicat la RFI unde a greșit Avocatul Poporului: ”Am văzut anul trecut că Avocatul Poporului s-a manifestat public pentru a trimite la CCR chestiunea pensiilor speciale sau pentru a pune sub semnul întrebării măsuri luate în perioada aceasta a crizei Covid-19, care se luaseră de altfel în toate statele. Și atunci sigur că respectând și prevederile legii și ceea ce înseamnă instituția Avocatului Poporului, nu poți să nu te întrebi în ce măsură această instituție răspunde cu adevărat, în manifestările ei din timpul mandatului domnului Ciorbea și al doamnei Weber, în ce măsură această instituție răspunde așteptărilor care sunt de la lege cu privire la această instituție”.