Diana Șoșoacă se teme c-ar putea fi otrăvită. Cazul „Doina Pană” o îngrijorează pe senatoarea AUR!

Diana Şoşoacă a dezvăluit că se teme c-ar putea fi otrăvită, exact cum s-a întâmplat şi cu Doina Pană, pe când era ministru al Mediului. Senatoarea de Iaşi, recent exclusă din AUR, spune că a primit numeroase avertizări pentru a evita gesturi aparent banale care i-ar putea pune viaţa în pericol.

„Primul lucru care mi s-a spus când am ajuns în Senat, mi s-a spus să mă uit întotdeauna sub scaun şi am întrebat de ce… Te poate otrăvi! Cu ce să mă otrăvească? Exact cu ce spuneţi dumnevoastră că a păţit doamna Pană.

Nu bea apă de acolo, nu mânca de acolo. Ai grijă! Nu mirosi flori. Am ajuns să nu mai poţi să primeşti o carte. Nici nu ştii de unde să-ţi cumperi o apă pentru că toată lumea în jur îţi spune: nu-ţi achiziționa aia, ai grijă ce faci, ai grijă cu cine vorbeşti”, a declarat Diana Şoşoacă, la Antena3.

La sfârşitul lunii ianuarie, Doina Pană, fost ministru al Mediului, a dezvăluit că a fost otrăvită cu mercur. Verdictul aparține specialiștilor de la INML și de la Institutul Național de Endocrinologie C. I. Parhon. Fostul ministru a declarat, în exclusivitate la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu, că le-a spus procurorilor pe cine bănuiește că ar sta la tentativa sa de omor, precum și prin cine s-a făcut otrăvirea.

”Eu nu am avut avocat, până acum câteva luni. Am considerat că sunt parte vătămată și că trebuie ca autoritățile statului să mă apere. DIICOT ar putea să schimbe încadrarea în atentat la siguranța statului, nu doar tentativă de omor calificat și grup infracțional organizat. Nu au reușit să mă omoare, dar scopul și l-au atins. Eu din politică am plecat, din guvern am ieșit. Tot ceea ce am vrut eu să fac nu s-a mai făcut, ulterior”, a declarat fostul ministru.