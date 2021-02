Premierul Cîțu declară război „dezmățul fiscal”: „Bugetul pentru 2021 va favoriza investițiile. Vom avea o economie eficientă!”

Florin Cîțu a declarat că bugetul de anul acesta este gândit în așa fel încât să avem o economie performantă „pentru a ne asigura că pe viitor putem plăti salarii și pensii și să le creștem”. Un element important al bugetului sunt investițiile, a mai spus premierul.

„Pentru a ne asigura că pe viitor să putem plăti salarii și pensii și să le creștem trebuie să avem o economie performantă. De aceea, bugetul de anul aceasta, ca și cel de anul trecut, are un element foarte important – investițiile. Anul trecut, jumătate din fonduri au fost din fonduri europene, jumătate de la buget. Anul acesta mergem cu 8 miliarde peste anul trecut, sume foarte mari, ajungem la 62 de miliarde de bnai investiți, bani care produc. Bugete care în trecut au primit aprobare pentru dezmăț fiscal, așa am ajuns azi aici. E o Românie pe care am preluat-o cu aceste rigidități, de aceea este nevoie de transformare a României”, a spus Cîțu la Digi24.

„Em am zis că România va avea o revenire în V, o revenire puternică și am fost atacat constant de cei din Opozitie, de presă, de jurnaliști, care spuneau că nu e posibil așa ceva. Românii trebuie să aibă încredere că și în 2021 vom avea o economie performantă, asta înseamnă că vor crește veniturile celor din sectorul privat, vor avea dobânzi în scădere și inflație în scădere. În același timp, cheltuielile de personal vor scădea 4 ani la rând. Va fi o reformă în întreg aparatul și vom vedea ce se întâmplă. În acest moment, veniturile vor îngheța anul acesta.

Legea a fost făcută să se aplice discreționar de unii dintre manageri.

Și eu am avut șun proiect de lege pentru a dona pensiile speciale, dar a picat la CCR. Vom rezolva problema pensiilor speciale când vom implementa această reformă a pensiilor. Mergem în direcția pensiile acordate în funcție de contributivitate. E nevoie de o reformă a întregului sistem de pensii. Trebuie să gândim de ayi de a reyolva problema pensiilor.

Acum începem discuțiile pentru natalitate. Sunt mai multe soluții, pentru anumite țări a fost nevoie de doi ani de zile. În România, creșterea natalității a fost în două puncte: atunci când am avut o creștere a economiei și atunci când a fost eliminat acel plafon de indemnizație de creștere a copilului. Pe cei din sectorul privat nu sunt interesați de acest subiect”, a mai spus Cîțu.

Întrebat când vor dispărea pensiile speciale, Florin Cîțu a răspuns: „Pensiile speciale vor dispărea cu reforma sistemului de pensii în care vom trece toate pensiile pe contributivitate. Noi vrem să trecem toate pensiile pe contributivitate și eu plătesc contribuții, dar sunt separate de acest sitem. Pensiile magistraților au fost atacate de 3 ori și au câștigat. Dacă vom avea acel sistem pe contributivitate va fi altceva. Noi vom încerca să corectăm ce s-a întâmpla în ultimii 30 de ani. Eu îmi asum acest cost politic, pe care politicienii nu și l-au asumat timp de 30 de ani. Anul acesta au fost înghețate cheltuielile de personal din sistemul bugetar”.