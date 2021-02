Soluții, nu scandaluri, pentru sectorul 1. Crearea unei stații STB în fața centrului de locuințe sociale din Odăi, o prioritate pentru deputatul Burduja și viceprimarul Porumb!

Interesele locuitorilor din sectorul 1 trebuie să primeze. De fiecare dată, pentru orice administrație. Noțiunile de scandal, orgolii, comportament discreționar, nu ar trebui să facă parte din agenda niciunui primar, niciunei administrații.

În timp ce noul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, se află, de luni bune, într-un „război” cu (mai) toată lumea, inclusiv cu partenerii din coaliția de guvernare și implicit Consiliul Local, consilierii liberali din sectorul 1, în frunte cu liderul filialei, Sebastian Burduja și viceprimarul Ramona Porumb, caută soluții pentru rezolvarea problemelor reale cu care se confruntă cetățenii din sector.

Din fericire, mesajele locuitorilor care au transmis, clar, că sectorul 1 are nevoie de reconstrucție, nu de scandal, nu au rămas fără ecou.

“Am avut o întâlnire de lucru despre o problema foarte gravă de accesibilitate cu Mariana Ioniță, director general CNAIR, Ramona Porumb, viceprimar PNL al Sectorului 1 și Florian Gaman, expert al Băncii Mondiale. Un prim pas important va fi crearea unei stații STB în fața centrului de locuințe sociale din Odăi.

În acest moment, până la stația actuală este doar un trotuar pe care încape o singură persoană. Dacă cineva are copilul în cărucior, este nevoit să meargă direct pe carosabil sau prin șanțuri (așa cum se vede în imagini). Am discutat la CNAIR despre investițiile necesare si despre identificarea de soluții tehnice pentru crearea de alveole si pasaje pietonale, soseaua de centură a Bucureștiului fiind în administrarea Companiei.

Am convingerea că lucrurile se vor pune rapid în mișcare, Mariana Ioniță fiind un extraordinar profesionist. De altfel, țin să apreciez public progresele vizibile făcute de CNAIR în ultimul an, sub conducerea doamnei Ioniță. Avem astfel o șansă, cu cele 84 de miliarde de la UE, să facem un salt fără precedent în dezvoltarea infrastructurii rutiere din România”, a precizat pe pagina sa de Facebook, liderul PNL Sector 1, deputatul Sebastian Burduja.