Ministrul Justiției, Stelian Ion, pune „punctul pe i”: „Secția specială-o anomalie, juridică, total ineficientă. 6000 de dosare sunt nesoluționate!”

Desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție ar fi fost ”foarte greu de argumentat”, dacă această instituție ar fi fost eficientă. O spune chiar Ministrul Justiției, Stelian Ion, într-o declarație făcută în această dimineață dimineață, la RFI. Mai mult decât atât, ministrul spune că aceasta a reprezentat încă de la bun început „o anomalie juridică” și a fost total ineficientă, fiind un mecanism gândit de Liviu Dragnea să intimideze și să persecute magistrații incomozi. În plus, el precizează că nu sunt necesare acum imunități suplimentare pentru magistrați.

”Aproape 6000 de dosare nesoluționate care se vor trimite la parchetele specializate, dacă e vorba de corupție la DNA, dacă e crimă organizată la DIICOT și pentru celelalte la alte parchete. În termen de 5 zile vor fi trimise toate, se va face totul foarte rapid”, a afirmat Stelian Ion.

Ministrul Stelian Ion spune că unul dintre lucrurile cele mai grave care au fost făcute prin modificările Comisiei Iordache la legile justiției a fost înființarea acestei Secții Speciale, care a reprezentat încă de la bun început o anomalie juridică.

„Până la urmă, avem un bilanț rușinos, tragem linie după doi ani de zile de activitate și vedem că ceea ce ar fi putut face bine, poate, această secție nu prea s-a întâmplat. A fost o ineficiență totală, nici un caz de corupție depistat, scurgeri de informații, cazuri aproape scandaloase care au făcut titluri de presă în privința Secției Speciale. Deci a reprezentat un mecanism gândit de Liviu Dragnea și împins de ceilalți parlamentari PSD de atunci, Florin Iordache, Șerban Nicolae, Eugen Nicolicea, menit să intimideze și să persecute magistrații incomozi”, a afirmat ministrul Justiției.

Potrivit acestuia, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat dovadă de dublu standard atunci când a dat aviz negativ la înființarea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) și când, ulterior, a dat aviz negativ și la desființarea secției: „Un dublu standard este la CSM, când a dat aviz negativ la înființarea SIIJ și a dat aviz negativ și la desființarea secției (…) Nu sunt necesare acum imunități pentru magistrați”.

În context, Stelian Ion a precizat că a fost deschis la dialog cu președintele CSM, Bogdan Mateescu, menționând însă că nu s-a ajuns la un rezultat concret pentru identificarea unor garanții pentru magistrați.

„CSM nu a dat acest aviz cu o largă majoritate, a fost un vot de 11 la 8, o parte are o opinie, altă parte are altă opinie, am discutat cu președintele CSM niște variante de posibile garanții, dar nu s-a ajuns la nu rezultat concret. (…) Am avut toată deschiderea de a identifica aceste garanții și voi avea și pe viitor deschiderea către dialog. În ciuda unor asperități voi face tot posibilul să avem o bună colaborare”, a arătat ministrul.