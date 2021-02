Diana Sosoaca, alaturi de minerii de la Lupeni: „De 31 de ani România este condusă din afara. Problema minerilor din România are solutii!”

Senatorul Diana Şoşoacă a ajuns sâmbătă la Mina Lupeni, unde zeci de mineri protestează după ce nu şi-au mai primit salariile. În ciuda faptului că guvernanţi au promis să până în 26 februarie îşi vor primi salariile restante, minerii nu renunţă la protest. Senatorul Diana Şoşoacă nu a fost lăsată să coboare în mină.

Fostul senator AUR a stat de vorbă cu mai mulţi mineri, dar şi cu rudele ortacilor care au rămas în mină în semn de protest faţă de întârzierea plăţii salariilor.

„De 31 de ani România este condusă din afara. Problema minerilor din România are solutii, pe 4 ani se încearca, s-ar putea da drumul la toate minele din Romania şi aţi putea avea circa 4.000 euro pe lună, ca în Germania. Fasciştii sunt la putere în România. N-o să vedeţi demisii, nu dau doi bani pe oameni, pe ţară, pe popor. Daca oţelăriile ar fi româneşti aţi trăi în puf şi voi şi familiile voastre. Există soluţii. Ştiti cine mai trebuia să fie aici? Preşedintele! Înainte era românii lui Ioha, acum suntem oha! Unde-i SMURD-ul lui Arafat, trebuia să fie aici. Nici dracu nu-l dă jos de acolo, are un tupeu inimaginabil. Este unul dintre criminalii din România”, le-a spus Diana Şoşoacă minerilor.

La sosire, Diana Şoşoacă a anunţat că va încerca să coboare în mină pentru a sta de vorbă cu cei circa 80 de mineri care s-au blocat în subteran. După mai multe discuţii, senatorului Diana Şoşoacă nu i s-a permis acest lucru. Ea a anunţat că a fost informată de ortacii blocaţi vor să stea de vorbă cu ea şi pentru că nu i se permite să coboare, unii mineri vor ieşi la suprafaţă să-i spună fiecare păsurile.

„Probabil că după ce vor ieşi din subteran, minerii vor fi spitalizaţi”, a spus senatorul Diana Şoşoacă, la protestul minerilor.