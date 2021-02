Maria Grapini cere soluții urgente pentru întreprinzătorii din HORECA și turism. Europarlamentarul umanist, o nouă scrisoare deschisă adresată premierului Cîțu!

După ce sâmbătă a intervenit, ferm, în sprijinul minerilor din Valea Jiului, eurodeputatul umanist, Maria Grapini, a adresat, duminică, o nouă scrisoare deschisă premierului Florin Cîțu. De această dată, europarlamentarul Grapini, în calitatea sa de vicepreședinte al Comisiei pentru Piața internă și protecția consumatorilor din Parlamentul European și membru al Comisiei pentru transport și turism, a luat atitudine față de situația alarmantă în care se găsesc, în contextul pandemiei de COVID-19, întreprinzătorii din HORECA și turism.

Europarlamentarul umanist a punctat faptul că decizia de renunțare la tichetele de vacanță și lipsa unor măsuri concrete de susținere a acestor domenii, afectează grav și pe termen lung activitatea turistică și ospitalieră, dar și tot lanțul de aprovizionare a acestor domenii, conducând la dispariția locurilor de muncă.

Potrivit Mariei Grapini, care a dat exemple in acest sens, spre deosebire de România, alte state membre au găsit măsuri active de susținere a sectoarelor private ținând cont că UE a liberalizat ajutoarele stat.

“În numele zecilor de mii de lucrători și întreprinzători din domeniul turismului și HORECA, vă solicit luarea de măsuri concrete de susținere a sectoarelor, continuarea programului de tichete de vacanță, deschiderea sectorului în condițiile de securitate pe care le-ați stabilit la locurile aglomerate și care nu au fost niciodată închise ( ex. mall-uri).

Vă rog să revedeți și politica fiscală privind TVA-ul în aceste sectoare cel puțin până la eliminarea efectelor crizei COVID-19”, a precizat eurodeputatul Grapini, in cadrul scrisorii deschise adresate șefului Executivului, pe care o prezentăm, integral, în continuare.

Către Guvernul României,

În atenția Domnului Florin-Vasile CÎŢU, Prim-ministru,

Stimate Domnule Prim-ministru,

Vă adresez această scrisoare în calitatea mea de europarlamentar, Vicepreședinte al Comisiei pentru Piața internă și protecția consumatorilor din Parlamentul European și membru al Comisiei pentru transport și turism.

Recent, întreprinzătorii din HORECA și turism au protestat încă o dată și v-au adresat mai multe cereri privind situația gravă din domeniu, în urma deciziilor guvernului.

Vă reamintesc că în perioada 2012-2014 am avut în coordonarea mea ca ministru și turismul. Atunci am inițiat, am negociat cu Ministerul Finanțelor și în final, cu avizul guvernului au fost introduse tichetele de vacanță și impozitul specific.

Studiul de impact pe care l-am făcut a arătat că impactul pe buget, pentru ambele reglementări a fost pozitiv.

Prin tichetele de vacanță se realizează de fapt o infuzie indirectă de capital în industria hotelieră, era o sumă investită cu siguranța fiscalizării (nu se putea face evaziune) și era adusă la buget o sumă suplimentară prin cheltuielile făcute în țară, de către beneficiarii tichetelor de vacanță.

Prin legea impozitului specific au fost introduse în baza de impozitare toți operatorii din domeniul hotelier/pensiuni, cafenele, restaurante.

Din păcate, decizia de renunțare la tichetele de vacanță și lipsa unor măsuri concrete de susținere a acestor domenii, afectează grav și pe termen lung activitatea turistică și ospitalieră, dar și tot lanțul de aprovizionare a acestor domenii, conducând la dispariția locurilor de muncă.

Spre deosebire de România, alte state membre au găsit măsuri active de susținere a sectoarelor private ținând cont că UE a liberalizat ajutoarele stat.

Va voi da câteva exemple concrete:

Încă din 21 martie 2020, guvernul Belgiei a hotărât:

1) Amânarea plăților bancare pe o perioada de 9 luni, ulterior prelungind la 15 luni, FĂRĂ A PRETINDE COSTURI SUPLIMENTARE ulterioare sau alte dobânzi;

2) Au demarat un program de credite garantate în valoare de 50 de miliarde de euro.

Pierderea garantată este egală cu 80% din pierderile suferite de întreprinzător, băncile putând cere garanții federale până în 2025;

3) Amânarea plăților din 2020 până în 30 aprilie 2021 (cu posibilitate de prelungire), a impozitului pe bunurile imobiliare (nu se pretind penalități de întârziere);

4) La 5 Februarie 2021, guvernul flamand a decis să acorde protecție pentru primele luni ale anului 2021 (Ianuarie, Februarie) cu posibilitate de prelungire. Întreprinderile care au o scădere a cifrei de afaceri cu cel puțin 60%, pot depune o cerere pentru compensare.

Sprijinul pe luna Ianuarie 2021 este de:

-7500 EUR pentru o firmă cu 0-9 angajați;

-15000 EUR pentru firme cu 10-49 de angajați;

-40000 EUR pentru firme cu 50 angajați sau mai mulți;

5) Un buget de 5 milioane de euro a fost pus la dispoziție pentru turismul pentru tineret și turismul social și nu va colecta chirii/ impozite la clădirile destinate acestui tip de turism.

Comisia Europeană a dat orientări pentru statele membre, pentru transport și turism încă din 13.05.2020.

Comisia își propune să sprijine sectorul turismului din Europa prin asigurarea de lichidități:

-Flexibilizarea normelor privind ajutoarele de stat care permit statelor membre să introducă scheme, cum ar fi scheme pentru tichete de vacanță, călătorie etc.

-Programul SURE, care ajută statele membre să acopere costurile pentru întreprinderi pentru a proteja locurile de munca-100 miliarde EUR;

-Finanțare din partea UE pentru lichidități imediate care să fie furnizate întreprinderile aflate în criză, prin instrumentul de răspuns la COVID-19, instrument aflat în gestiune partajată cu statele membre;

-Finanțare de 8 miliarde EUR pentru întreprinderi mici aflate în criză;

Vă informez, domnule Prim-ministru, că se va organiza o Convenție europeană în domeniul turismului, la propunerea Comisiei Europene și a solicitării Comisei pentru transport și turism din Parlamentul European, pentru a construi viitorul ecosistem turistic european durabil, inovator și rezilient.

Comisia a declarat că, citez: „Turismul este vital pentru piața unică și un contribuitor esențial la modul de viața economic, social și cultural al UE.”

Credeți că România nu merită să fie în ecosistemul turistic european?

De ce guvernul și dumneavoastră personal nu ați luat nimic din recomandările Comisiei Europene și nici din măsurile aplicate de alte state?

Domnule Prim- ministru,

În numele zecilor de mii de lucrători și întreprinzători din domeniul turismului și HORECA, vă solicit luarea de măsuri concrete de susținere a sectoarelor, continuarea programului de tichete de vacanță, deschiderea sectorului în condițiile de securitate pe care le-ați stabilit la locurile aglomerate și care nu au fost niciodată închise ( ex. mall-uri).

Vă rog să revedeți și politica fiscală privind TVA-ul în aceste sectoare cel puțin până la eliminarea efectelor crizei COVID-19.

Aștept cu interes răspunsul dumneavoastră și vă stau la dispoziție cu argumentare și calcule pentru fiecare măsură pe care am propus-o.

Europarlamentar Maria Grapini,

Vicepreședinte al Comisiei pentru Piața internă și protecția consumatorilor din Parlamentul European